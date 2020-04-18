Обнинск, Калужская область, 18 апреля, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Детский сад на 150 мест, строящийся в микрорайоне «Солнечная долина» Обнинска Калужской области, планируется сдать в эксплуатацию в июле 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Строительство здания нового детского сада в микрорайоне «Солнечная долина» Обнинска

В настоящее время на строительном объекте продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада, сетей ливневой и бытовой канализации, электро‑ и водоснабжения, устанавливаются перегородки второго этажа, завершается подготовка к началу благоустройства детских площадок.

Врио калужского губернатора Владислав Шапша 17 апреля посетил строительство дошкольного учреждения и в беседе со строителями обратил их внимание на необходимости сдачи объекта в срок.

«Дети в новый детский сад должны прийти уже 1 сентября», — подчеркнул руководитель области.