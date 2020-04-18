Красногорск, 18 апреля, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Ушёл из жизни заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Московской областной думе Иван Жуков. Сообщение об этом 18 апреля опубликовано на официальном сайте Мособлдумы.

Mosoblduma.ru Иван Жуков

«От имени всех депутатов выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы вместе с вами глубоко скорбим о невосполнимой утрате», — выразил соболезнования председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Жукову было 63 года. Известно, что в последнее время он находился на лечении.

Глава Богородского городского округа Подмосковья Игорь Сухиннаписал на странице «ВКонтакте», что причиной смерти депутата стал коронавирус.