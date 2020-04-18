Калуга, 18 апреля, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Около 4 млрд 525 млн рублей запланировано на ремонт 221 км дорог общего пользования в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Калужской области. Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального министерства дорожного хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

По данным ведомства, на ремонт дорог предполагается израсходовать 1 млрд 122,4 млн рублей из федерального бюджета, 3 млрд 359,2 млн рублей — средства областного дорожного фонда и 43,6 млн рублей будут взяты из местных бюджетов. В 2020 году запланировано увеличить долю региональных автомобильных дорог до 51,1%, долю дорог всех форм собственности Калужской агломерации до 63,6%, а также снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Во время ремонта на дорогах области будет установлено барьерные и пешеходные ограждения, дорожные знаки, нанесена разметка с использованием светоотражающих лакокрасочных материалов. Также модернизируют светофоры и оборудуют искусственное освещение. Ведь значительная часть дорожных происшествий происходит по причине плохого освещения и оборудования дорог.

Врио губернатора области Владислав Шапша обратился к руководителям строительных подрядных организаций с требованием повысить культуру производимых дорожных работ.

«Нельзя повторить ситуацию, которая была в прошлом году в Калуге, когда весь город был перерыт, и люди высказывали справедливые замечания. Такой ситуации больше повториться не должно», — сказал глава региона.