В Калужской области в 2020 году намерены отремонтировать 221 км дорог
Калуга, 18 апреля, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Около 4 млрд 525 млн рублей запланировано на ремонт 221 км дорог общего пользования в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Калужской области. Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального министерства дорожного хозяйства.
По данным ведомства, на ремонт дорог предполагается израсходовать 1 млрд 122,4 млн рублей из федерального бюджета, 3 млрд 359,2 млн рублей — средства областного дорожного фонда и 43,6 млн рублей будут взяты из местных бюджетов. В 2020 году запланировано увеличить долю региональных автомобильных дорог до 51,1%, долю дорог всех форм собственности Калужской агломерации до 63,6%, а также снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Во время ремонта на дорогах области будет установлено барьерные и пешеходные ограждения, дорожные знаки, нанесена разметка с использованием светоотражающих лакокрасочных материалов. Также модернизируют светофоры и оборудуют искусственное освещение. Ведь значительная часть дорожных происшествий происходит по причине плохого освещения и оборудования дорог.
Врио губернатора области Владислав Шапша обратился к руководителям строительных подрядных организаций с требованием повысить культуру производимых дорожных работ.
«Нельзя повторить ситуацию, которая была в прошлом году в Калуге, когда весь город был перерыт, и люди высказывали справедливые замечания. Такой ситуации больше повториться не должно», — сказал глава региона.