Село Детчино, Калужская область, 18 апреля, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Пять крупных европейских компаний, работающих в сфере аграрного бизнеса, объединил не имеющий аналогов в России Агротехнологический парк калужского посёлка Детчино. На площади в 40 га успешно трудятся российско-германский холдинг ООО «ЭкоНива-Техника», а также известные компании агробизнеса «Гримме», «Лемкен», «Биг Дачмен», «Вольф Систем». Общий объем инвестиций в проекта составил порядка двух миллиардов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На сервисном предприятии дилера компании «Джон Дир» в Детчино

Так, ООО «Гримме-Русь», на площади три тысячи квадратных метров создан центр по производству более 150 типов техники для возделывания картофеля. Продукция предприятия востребована во многих регионах нашей страны. ООО «ЭкоНива-Техника» уже более 26 лет поставляет российским аграриям импортную технику и обеспечивает её сервисное обслуживание. Помимо основной деятельности дилер компании «Джон Дир» предоставляет возможность студентам Детчинского аграрного колледжа и специалистам-аграриям повышать профессиональный уровень.

Врио калужского губернатора Владислав Шапша 17 апреля обсудил с бизнесменами антикризисные меры. По мнению главы региона, международное бизнес-сотрудничество не должно прекращаться даже в условиях борьбы с коронавирусом.

«Очень важно, что вы продолжаете свою деятельность в таких непростых условиях, обеспечивая непрерывную работу наших сельхозпроизводителей», — сказал Владислав Шапша.