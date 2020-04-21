Несмотря на карантинные мероприятия, связанные с мировой эпидемией коронавируса, у православных есть повод для радости — настал главный христианский праздник. Сердечно поздравляем всех читателей с праздником Святой Пасхи! Желаем здоровья, духовного роста, сил и помощи Божией. Христос воскресе! Воистину воскресе! ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как Пасху встречают в различных регионах России. [[[picture1]]]

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальные свечи.

15:02 18.04.2020 Храм Гроба Господня 2018 год и 202-й. Цитата из видео.

15:05 18.04.2020 «Эта Пасха покажет нам, что есть Бог. Просто Вера или просто страх и бегство от него» — автор Telegram-канала «Политджойстик» политолог Марат Баширов.

15:06 18.04.2020 В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Церемония прошла в закрытом храме — из-за пандемии в этот раз паломников туда не пустили. Цитата из видео.

15:09 18.04.2020 Иркутская область. Куличи для медиков, занятых помощью больным COVID-19, передала накануне Пасхи ангарская компания «Каравай». Всего — 1,5 тысячи изделий, все они освящены, сообщает оперштаб Иркутской области. «Подарки получили сотрудники 15 медицинских учреждений Иркутска и Ангарска, […] а также люди, находящиеся сейчас в обсерваторах», — рассказывают в оперштабе. Фото: Коронавирус. Оперштаб Иркутской области / Telegram

15:14 18.04.2020 Митрополит Онуфрий здоров и готовится к пасхальному богослужению, сообщили 18 апреля в Центре информации УПЦ. В сообщении сказано, что в пасхальную ночь глава УПЦ совершит литургию с молитвой о прекращении эпидемии. Чтобы избежать столпотворения, богослужение будет проходить в резиденции митрополита в Свято-Пантелеймоновском монастыре Феофании. Читайте также: В УПЦ опровергли слухи о заражении коронавирусом митрополита Онуфрия

15:15 18.04.2020 Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей республики с праздником Пасхи, сообщили 18 апреля в пресс-службе бывшего главы государства. «Для миллионов людей этот день олицетворяет собой обновление, надежду, торжество добра и справедливости», — сказал экс-президент. Он добавил, что в республике уважают все религиозные праздники. Читайте также: Назарбаев поздравил жителей Казахстана с Пасхой

15:17 18.04.2020 В Израиль вылетела российская делегация, чтобы доставить в Москву частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Сообщается, что делегация состоит из представителей фонда Андрея Первозванного. Они доставят священный огонь в московский храм Христа Спасителя. Читайте также: Делегация из России вылетела в Израиль за Благодатным огнём

15:18 18.04.2020 В Челябинской области пасхальные богослужения можно будет увидеть в прямом эфире. Трансляции будут вести из Свято-Симеоновского кафедрального собора. В прямом эфире транслировать их будут 31 канал, ОТВ и Ural 1. Также трансляции ожидаются в интернете. Читайте также: Челябинские телеканалы проведут трансляции пасхальных богослужений

15:18 18.04.2020 В Калуге 17 апреля поздравление с наступающим православным праздником Пасхи получили медики, лечащие больных с COVID-19 в областной инфекционной больнице. Куличи в больницу передали работники калужского хлебокомбината. Читайте также: В Калуге медикам инфекционной больницы подарили пасхальные куличи

15:19 18.04.2020 На Пасху храмы в Ростовской области закрывать не будут, однако прихожанам стоит остаться дома, чтобы не усугублять и до того сложную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, считает митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Читайте также: Ростовский митрополит: не нужно показывать своё псевдохристианство

15:21 18.04.2020 В Ростовской области площадок для освящения пасхальных куличей не будет. Однако освятить куличи можно и в домашней обстановке, сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. «Для этого трижды читают тропарь «Христос воскресе из мертвых…», а затем вся пасхальная снедь окропляется святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И снедь считается освященной, так же, как вся другая пища», — пояснил глава Донской митрополии. Читайте также: Глава Донской митрополии рассказал, как освятить пасхальные куличи дома

15:22 18.04.2020 Челябинский митрополит Григорий призывает верующих встретить Пасху дома, отказаться от посещения храмов. Праздник приходит в условиях, когда над нашей жизнью и здоровьем нависла угроза, заявил он в своём обращении к пастве. «Уже неоднократно я обращался к православным христианам с просьбой оставаться дома, молиться дома. Вновь прошу: дорогие мои!» — сказал митроплит. Читайте также: Челябинский митрополит призвал верующих встретить Пасху дома

15:23 18.04.2020 Движение на дорогах Швеции резко сократилось, почти на треть, во время длинных пасхальных выходных в этом году. Поездки на большие расстояния, например, из одного региона страны к родственникам в другой, также снизились. Автомобилисты предпочли не создавать лишнего риска распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: В Швеции на Пасху сократилась интенсивность движения авто на дорогах

15:24 18.04.2020 Известный в православном мире Введенский Ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь в Козельском районе Калужской области впервые за его историю на пасхальные праздники будет недоступен для посещения. Читайте также: На Пасху калужский монастырь Оптина пустынь закроют для посещения

15:26 18.04.2020 Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий заявил, что пасхальные службы пройдут, но на закрытыми дверями: «Мы переживаем очень непростое, очень трудное время, время, когда на землю, на миллионы людей, обрушилась коронавирусная инфекция. Тысячи людей уже заболели. (…) Поэтому нам, христианам, как никогда нужно единство действий. И прежде всего единство в совершении наших общих молитв». Читайте также: В православных храмах Литвы на Пасху службы пройдут без прихожан

15:27 18.04.2020 В Северной Осетии в связи с распространением коронавирусной инфекции приняты меры, ограничивающие посещение православных храмов и кладбищ. Запреты на посещение введены по решению епархии во исполнение постановления республиканского управления Роспотребнадзора. Читайте также: В Северной Осетии запрещено посещение храмов и кладбищ

15:28 18.04.2020 Учение Христа такого свойства, что из него очевидно следует, как, соответствуя Богу в делах, можно быть с Ним и понимать, кто Он, каков Он. Читайте также: Христос воскрес — воистину воскрес!

15:30 18.04.2020 Доступ в храмы Ярославской епархии на ночную пасхальную службу будет открыт для верующих, но им необходимо будет соблюдать определенные меры защиты. В частности, в церковь пустят только в том случае, если прихожанин наденет маску или будет использовать другое средство индивидуальной защиты. Также во всех храмах епархии будет сделана специальная разметка, чтобы верующие располагались в полутора метрах друг от друга. После заполнения церкви подобным образом доступ в церковь будет закрыт. Читайте также: На Пасху в ярославские храмы будут пускать только в масках

15:31 18.04.2020 К соблюдению режима самоизоляции на Пасху призвал губернатор Ростовской области Василий Голубев всех православных верующих: «Впереди великий праздник, и я хотел бы поздравить всех жителей Ростовской области с наступающей Пасхой. Но мы омрачим этот праздник, если у нас будут людские потери. Поэтому надо выполнить те рекомендации и достигнутые договорённости: надо помолиться дома, побыть в кругу семьи. Наверняка не за горами то время, когда мы сможем найти возможность побыть на природе. А сегодня нужно воздержаться, чтобы и себя сохранить, и тех, кто рядом». Читайте также: Ростовский губернатор призвал прихожан на Пасху молиться дома

15:31 18.04.2020 В Грузии для священнослужителей сделают исключение и позволят использовать легковые автомобили во время Пасхальной недели. Читайте также: Священнослужителям в Грузии позволили использовать автомобили на Пасху

15:32 18.04.2020 Песков — о планах Путина на Пасху: «В храм Путин не пойдет и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево. Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции».

15:42 18.04.2020 В Москве пасхальные богослужения пройдут без прихожан. Московское духовенство Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовало прихожанам не приходить в храмы, а совершить благословение куличей, пасх и яиц самостоятельно дома. Московские храмы в канун Пасхи закрыты, вход в храм патрулируют сотрудники полиции. В Москве храмы закрыты. Дарья Антонова, ИА REGNUM

15:44 18.04.2020 Новые реалии. Пасха-2020. Цитата из канала dimsmirnov175.

15:48 18.04.2020 В Челябинске журналистов выгнали из храма за попытку снять нарушение режима самоизоляции. Прихожане, вопреки указаниям властей, массово пришли на пасхальную службу, однако из храма выгнали почему-то журналистов. Присутствующие полицейские никак не отреагировали на нарушение прав репортёров (как и на нарушение режима самоизоляции). Цитата из канала navideovidno.

15:52 18.04.2020 Впервые в современной истории из-за коронавируса церемония в храме Гроба Господня в Иерусалиме проходила без тысяч паломников, съехавшихся со всего света. В мероприятии участвовало лишь десять представителей религиозных общин. Цитата из видео.

15:57 18.04.2020 В Оренбурге в период самоизоляции жители смогу купить уже освященный пасхальный хлеб. Освящение куличей происходит на заводе, а не в храме, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавируса. Читайте также: В Оренбурге куличи освящают не в храме, а на заводе

15:58 18.04.2020 В Чувашии в связи ухудшением эпидемиологической ситуации храмы на Пасху будут работать, но вход организуют по пропускам — в церквях будут находиться только те, кто занят в праздничном богослужении. regnum.ru/news/society/2919684.html

16:01 18.04.2020 В Ростовской области пожилым людям, находящиеся на самоизоляции, в предверии Пасхи подарили освященные куличи. Rostov-gorod.ru.

16:02 18.04.2020 Все куличи, изготовленные на Сочинском хлебокомбинате, будут освящены. sochi.ru.

16:03 18.04.2020 Впервые за многие годы в Пасхальную ночь Петербургский метрополитен не будет работать и не повезёт пассажиров к местам богослужений и после них. Это сделано в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции. Читайте также: В Петербурге в Пасхальную ночь метро будет закрыто

16:03 18.04.2020 Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился к жителям страны с призывом праздновать Пасху дома и не ходить в храмы. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба главы республики. «Близится Пасха, большой и радостный праздник, который мы привыкли встречать в церкви. Но в этом году я буду отмечать Пасху дома и прошу всех моих сограждан, православных Южной Осетии тоже, по возможности, праздновать дома», — приводятся слова президента. Бибилов отметил, что особенно эта рекомендация касается пожилых людей. Читайте также: Президент Южной Осетии призвал сограждан праздновать Пасху дома

16:05 18.04.2020 В Курганской области пасхальное богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе будет транслироваться в прямом эфире регионального телеканала «Инфо 24» в ночь с 18 на 19 апреля у всех операторов кабельного телевидения на 21 кнопке. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья. Трансляция по интернету пройдёт в социальной сети «ВКонтакте» в пабликах правительства области, Курганской епархии, «Коронавирус. Оперштаб Курганской области». Напомним, в Курганской области действует режим самоизоляции. Прихожанам рекомендовано встретить светлый праздник Пасхи дома. Об этом: В Курганской области пасхальное богослужение будут транслировать онлайн

16:05 18.04.2020 Председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев поздравил православных верующих с праздником Святой Пасхи и призвал не посещать массовые мероприятия. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Государственного Собрания — Курултая Башкирии. «От себя лично, от имени депутатов Государственного Собрания искренне поздравляю вас с приближающимся великим праздником Святой Пасхи!», — поздравил верующих Константин Толкачев. Константин Толкачев сообщил, что в этом году будет отмечать Пасху дома в кругу своей семьи, поскольку священнослужители призвали не ходить в храмы в период пандемии. Он призвал жителей прислушаться к их советам и отметить этот праздник у себя дома. Читайте подробнее: Председатель Госсобрания Башкирии рассказал где будет праздновать Пасху

16:06 18.04.2020 Богослужения в храмах Пятигорска с 17 апреля и до отмены режима карантина будут проводиться без прихожан. На них смогут присутствовать лишь священнослужители и сотрудники храмов, необходимые для проведения и трансляции служб. Читайте также: Богослужения в храмах Пятигорска из-за карантина пройдут без прихожан

16:07 18.04.2020 В Кемеровской области в праздник Пасхи на телеканалах региона будут организованы прямые трансляции для богослужения. «Даём благословение всем православным христианам оставаться в Пасхальную ночь дома», — обратился к жителям региона митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Читайте также: Жителям Кузбасса дали благословение в пасхальную ночь оставаться дома

16:08 18.04.2020 В православных храмах Карачаево-Черкесии богослужения на страстной неделе и в Христово Воскресение будут проходить без прихожан. Об этом решении объявил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. По его словам, с 17 апреля 2020 года и до особого распоряжения богослужения будут совершаться только с участием духовенства и сотрудников, необходимых для совершения богослужений и их трансляций. Читайте также: Православных Карачаево-Черкесии попросили оставаться на Пасху дома

16:09 18.04.2020 В Ростовской области малоимущим жителям раздадут 100 тыс. пасхальных куличей. Благотворительную акцию «Пасхальные куличи для социально незащищенных граждан» проводят донские хлебозаводы, в том числе «Аютинский хлеб», «Хлебозавод Юг Руси», «Кундрат», «Азовский хлеб», «Ванта». Перед тем, как продукцию волонтёры передадут пожилым людям и инвалидам, пасхальные куличи освятят Читайте также: В Ростовской области раздадут 100 тыс. пасхальных куличей

16:10 18.04.2020 Специальную маркировку будут иметь все пасхальные куличи, которые освятят священнослужители на хлебозаводах Брянской области. Из-за опасности распространения коронавируса в храмах освящать выпечку не будут, сообщили 16 апреля в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области освящённые куличи отметят специальным стикером

16:11 18.04.2020 Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви призвала всех верующих соблюдать рекомендации врачей и ограничительные меры из-за коронавируса и в праздник Пасхи. Ранее представители духовенства встретились с врачами-эпидемиологами. На этой встрече, по их словам, их убедили, что опасность распространения коронавируса не миновала. Читайте также: Пасхальные службы в Черногории пройдут без верующих — СПЦ

16:13 18.04.2020 Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев нарушит многолетнюю традицию и встретит Пасху не в храме, а дома. Об этом он заявил сегодня, 16 апреля, по итогам совещания с духовенством республики. Читайте также: Врио главы Чувашии рассказал, где и с кем встретит Пасху

16:15 18.04.2020 В преддверии православного праздника Светлой Пасхи алтайские предприятия начали производство традиционных пасхальных кондитерских и хлебобулочных изделий. При этом производители доставят на дом куличи, творожные пасочки и кексы, — отметили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Так, компания «Легенда жизни» предлагает клиентам пасхальные куличи, покрытые глазурью, весом 100 граммов или в формате для всей семьи — 500 граммов. Приобрести и получить заказ можно при доставке воды на дом. Логовская сыроварня доставляет куличи с изюмом, апельсиновой цедрой и грецкими орехами, доступные к предзаказу в двух вариантах — 250 и 400 граммов. Не оставила сыроварня без внимания и творожную пасочку. Изделие весом 500 граммов выполнено из продуктов компании — творога, яиц, сливочного масла, с добавлением сахара, цукатов, орехов и изюма. Творожную пасху и куличи можно забронировать на выходные с бесплатной доставкой. Пасхальные куличики от кондитерской фабрики Arte Bianca, а также другие сладкие изделия к праздничному столу можно выбрать и заказать на сайте компании. Также пасхальные кексы приготовили для потребителей пекарня «Гудвилл» и компания «Алтайские закрома».

16:16 18.04.2020 Батумская и Лазетская епархия Грузинской православной церкви проведет ночное пасхальное богослужение без участия прихожан. Об этом сообщил пресс-секретарь епархии Иоанн Горелишвили, передает Общественное телевидение. «Мы приняли решение, потому что церковь и двор не могут вместить прихожан в пасхальную ночь», — объяснил принятое решение представитель ГПЦ. Читайте также: Батумская и Лазетская епархия проведет богослужение на Пасху без прихожан

16:17 18.04.2020 В связи с режимом самоизоляции, в храмах Нижегородской области не будет проводиться освящение пасхальной снеди, поэтому куличи и творожные пасхи освятят на хлебозаводах, — сообщают в министерстве сельского хозяйства региона. Первые куличи и пасхи уже освятили на хлебопекарных предприятиях «Сормовский хлеб» и «Дзержинскхлеб». Вся освященная продукция поступит в торговые сети. Читайте также: На нижегородских хлебопекарнях освящают куличи и пасхи

16:17 18.04.2020 По всей территории Республики Карелия до 25 апреля продлен запрет на проведение всех массовых мероприятий, в том числе и богослужений. Поскольку в эти выходные верующие будут отмечать Воскресение Христово, глава региона попросил местных жителей воздержаться от походов в храмы и смотреть трансляции онлайн. Читайте также: Глава Карелии призвал верующих смотреть Пасхальные богослужения в интернете

16:18 18.04.2020 В Магадане Пасху планируют провести в полузакрытом режиме. Для посещения Свято-Троицкого кафедрального собора прихожанам выдадут 50 пригласительных билетов. Читайте также: На Колыме в храмы на Пасху будут пускать по пригласительным

16:19 18.04.2020 Парки Москвы к Пасхе для горожан подготовили специальную праздничную онлайн-программу. В акции участвуют 11 столичных парков, сообщается на портале градоначальника. Читайте также: Парки Москвы подготовили к Пасхе специальную онлайн-программу

16:19 18.04.2020 Праздничные богослужения в честь Пасхи в храмах Республики Алтай пройдут без прихожан. Местным жителям рекомендовали праздновать дома в кругу семьи. Читайте также: Пасхальные богослужения в храмах Алтая пройдут без прихожан

17:11 18.04.2020 Сегодня — Великая суббота. Пасха совсем рядом, случилось схождение Благодатного огня. Правда, важнейшее событие для христиан выглядело необычно — без паломников, почти в пустом храме. Традицию нарушили впервые за сотни лет — конечно, из-за «короны». Но увидеть классическую церемонию все ещё можно. В спецпроекте «Гигарамы». В прошлом году ребята отсняли весь путь огня — от приготовлений до попадания в Россию. Предлагаем отправиться в это путешествие. Цитата breakingmash.

17:12 18.04.2020 Через считаные часы в 00.00 начнётся Пасхальное богослужение из кафедрального собора Казанской иконы Божьей Матери.

17:14 18.04.2020 В Иерусалиме сошел благодатный огонь. По словам святых отцов, если он не сойдет, грядет конец света.

17:17 18.04.2020 Обращение митрополита Сергия к жителям Алтайского края: «Дорогие жители Алтайского края! В первую очередь обращаюсь к верующим! В эти дни Страстной седмицы мы готовимся к встрече Светлого Христова Воскресения. К сожалению, в настоящее время наша страна, как и весь мир столкнулся с угрозой пандемии. В связи с этим Государственная служба санитарного контроля буквально сегодня, в день Великой Пятницы издала постановление о запрете участия прихожан в Пасхальном богослужении. В связи с этим, прошу всех вас с пониманием отнестись к мерам, принимаемым государственной властью по борьбе с угрозой пандемии и смиренно воздержаться от общих богослужений в этот день, а также усилить домашние молитвы. Освящение пасхальной снеди (куличей, пасок и так далее) можно будет совершить в индивидуальном порядке при храмах с обеда в субботу и в течение дня в воскресение, где будут дежурить священнослужители. Примите этот знак Божий с христианским смирением. Христос Воскресе! СЕРГИЙ, митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии».

17:28 18.04.2020 Митрополит Агафангел — епископ Русской православной церкви, митрополит Одесский и Измаильский: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни (Рим 6.3−4). Великая суббота — Сошествие во ад — Пасха для умерших. Душа Господа в аду с праведниками, а Тело Его во гробе ещё ждёт своего Воскресения. Господи, избавь и нас от власти ада!».

17:32 18.04.2020 Храмы в Саратовской области останутся открытыми для прихожан в пасхальную ночь, несмотря на намерение властей никого не пропускать в церковь, заявил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин — bbbreaking.

17:43 18.04.2020 Частицу Благодатного огня принял посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, который передаст лампаду с огнём представителя Русской Духовной Миссии в аэропорту Тель-Авива. Читайте подробнее: Частицу Благодатного огня передали представителям десяти стран

17:59 18.04.2020 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с 18 на 19 апреля совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция богослужения будет показана в эфире федеральных телеканалов, сообщает пресс-служба Московского патриархата. Подробности в материале: Патриарх Кирилл проведёт пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

18:10 18.04.2020 Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») считает, что закрывать храмы в Пасху на фоне коронавируса нельзя. Читайте также: Депутат Госдумы: закрывать храмы на Пасху нельзя

19:43 18.04.2020 В саратовских храмах сегодня служба идти будет, однако, в большинство из них прихожан не будут запускать внутрь. У центрального храма города «Утоли моя печали» обещают выставить колонки и транслировать службу на площадь, где граждане смогут послушать её и дистанционно принять в ней участие, не заходя в сам храм. При этом, в одном из храмов корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что некоторые крупные храмы всё-таки могут запускать прихожан внутрь. Также граждане могут прийти поставить свечку, оставить записку, освятить куличи и яйца. Храмы Саратова в канун Пасхи. Фото: Георгий Балаков ИА REGNUM

20:16 18.04.2020 Специальный самолёт с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в московском аэропорту «Внуково», святыня будет доставлена к патриаршей службе в храме Христа Спасителя, сообщает Фонд Андрея Первозванного. Подробности в материале: Благодатный огонь доставлен в Москву из Иерусалима

23:13 18.04.2020 В церкви в честь иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали» в Саратове запустили верующих внутрь здания перед началом пасхальной службы. Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий. Изначально представители храма говорили, что запускать внутрь прихожан не станут. Вместо этого планировалось поставить звукоусиливающие колонки у входа в церковь, чтобы верующие могли слышать службу. Однако затем планы, по всей видимости, изменились и около 22:30 по местному времени верующих стали пускать внутрь. У входа в здание дежурил наряд полиции. Стражи порядка на вопрос корреспондента ИА REGNUM пояснили, что в городе действует рекомендация не посещать храмы из-за угрозы распространения коронавируса, о чем они выборочно уведомляли прихожан. Однако их проходу на службу полиция не препятствовала, стараясь не вмешиваться. Об этом: Саратовские храмы запустили верующих на пасхальную службу

23:36 18.04.2020 Подъезды к Спасо-Преображенскому собору в центре Петербурга в Пасхальную ночь перекрыты сотрудниками полиции и дорожной техникой, передает 18 апреля корреспондент ИА REGNUM. В то же время православные верующие всё-таки могут попасть внутрь храма, где крестили Владимира Путина, с бокового входа. Читайте также: В собор, где крестили Путина, прихожан пускают по одному: проезд блокирован

23:38 18.04.2020 Перекрытые подъезды к Спасо-Преображенскому собору в Петербурге. Дарья Драй ИА REGNUM

23:41 18.04.2020 Открытый проход на территорию Спасо-Преображенского собора в Петербурге. Дарья Драй ИА REGNUM

00:50 19.04.2020 Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поздравил северян с главным православным праздником: [[[quote-0]]]

01:13 19.04.2020 Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи, об этом сообщила пресс-служба Кремля. По словам Путина, Русская православная церковь вместе с другими конфессиями служит укреплению духовных и нравственных основ общества. Читайте также: Путин поздравил православных с Пасхой

01:14 19.04.2020 Православным христианам не следует посещать храмы на Пасху из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий призыв мэра Москвы Сергея Собянина опубликовала пресс-служба мэрии. Читайте также: Собянин призвал православных не ходить в храмы на Пасху

01:15 19.04.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил со Светлым Христовым Воскресением. Володин пожелал пасхальной радости, здоровья, крепости духовных сил. Читайте также: Спикер Госдумы пожелал пасхальной радости

01:24 19.04.2020 Петербургские активисты партии «Единая Россия» поздравили ветеранов со светлым праздником Воскресения Христова и подарили куличи, освящённые в храме святого Николая Чудотворца. Инициатором акции выступил секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

01:49 19.04.2020 Поздравление верующих с наступающим Христовым Воскресением сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл 19 апреля в телевизионном обращении перед праздничным богослужением в храме Христа Спасителя. Об этом: Патриарх Кирилл поздравил верующих с Христовым Воскресением

06:17 19.04.2020 Митрополит Агафангел — епископ Русской православной церкви, митрополит Одесский и Измаильский обнародовал своё Пасхальное послание. В нём, в частности, сказано: «Христос Воскресе! Дорогие братья и сёстры! Наверное, это самая необычная Пасха за последние десятилетия. Пасха Христова — наша радость о Воскресшем Господе — в то же время была испытанием веры в советские богоборческие времена, она стала испытанием веры и в наши дни. Диавол уже торжествует повсеместно, легко манипулирует сознанием людей и диктует им их поведение. Сейчас он держит в страхе весь мир, убеждая, что спасти нас от смерти на данном этапе может только наука и крайние меры предосторожности. Но он, как всегда, лжёт и манипулирует, поскольку от биологической смерти спасения не существует. Диавол когда-то думал, что он и Христа победил — оклеветал, унизил в глазах людей, рассеял учеников, а Его Самого с позором распял на Кресте. Тогда ему казалось, сделано достаточно, чтобы память об Иисусе из Назарета навсегда стёрлась с лица земли. Так бы и было, если бы Христос не Воскрес». Читайте также: Митрополит Агафангел: «Это самая необычная Пасха»

07:12 19.04.2020 Митрополит Агафангел — епископ Русской православной церкви, митрополит Одесский и Измаильский заявил, что никакого смысла тем, кто не постился — приносить в церковь для благословения пасхальные куличи и другие продукты. На своей странице Facebook он рассказал об истинном смысле освящения скоромной пищи в Пасху. «Сейчас в средствах информации активно обсуждается «освящение пасок», и это действо, по благословению гражданских и неких церковных властей, массово уже совершается заранее, прямо в пекарнях и хлебозаводах, и даже предлагаются услуги по доставке их на дом. В связи с этим хотелось бы напомнить, что Святая Церковь на Пасху вовсе не «освящает» сырные паски и сдобные куличи сами по себе, как это понимается большинством людей, а только лишь благословляет тех, кто постился на вкушение скоромной пищи. И всё!» На фото ИА REGNUM — пасхальный кулич. Читайте также: Агафангел Пашковский: «Полный абсурд освящать куличи на хлебозаводах»

07:27 19.04.2020 Телеграмму с поздравлениями в адрес патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с наступлением Пасхального воскресенья направил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе российского правительства. Подробности: Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

07:39 19.04.2020 В Челябинске часть верующих всё же посетила храмы в пасхальную ночь. Главная церемония прошла в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, там богослужения совершил митрополит Григорий. Читайте подробнее: В Челябинске верующие всё же посетили храмы в пасхальную ночь

07:57 19.04.2020 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с праздником светлой Пасхи. В поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие забайкальцы! Поздравляю со Светлым Христовым Воскресением! Света и добра, благоденствия и процветания вам, вашим родным и близким. Пусть Господь дарует вам свою любовь и благословение. Пусть этот святой праздник подарит радость и душевное равновесие, очистит сердце от всего того, что тяготит. Мира и счастья вашему дому!« Пасхальный кулич. Фото ИА REGNUM

08:11 19.04.2020 Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба главы региона. В своем поздравлении Радий Хабиров отметил, что Пасха особо ценима людьми, как праздник торжества жизни. Глава Башкирии сожалеет о том, что в этом году празднование совпало с пандемией коронавируса, и высказал уверенность в том, что угроза будет преодолена, а люди проявят самые лучшие человеческие качества. Радий Хабиров поблагодарил всех медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев, которые противостоят угрозе. Он также напомнил, что священнослужители призывают строго соблюдать правила безопасности и молят Всевышнего об избавлении от угрозы. В заключение, он призвал людей беречь себя и своих близких. Читайте также: Глава Башкирии поздравил православных христиан с Пасхой

09:46 19.04.2020 С праздником Пасхи Христовой поздравил жителей Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства. В своем поздравлении глава области отметил, что Пасха дарует православным христианам свет надежды и побуждает их к совершению добрых дел. По его словам, Русская Православная Церковь всегда была с народом — и в дни радости, и в дни невзгод, воодушевляла на великие свершения и наполняла духовной мощью. И в настоящее время Церковь укрепляет людей. Глава Самарской области отметил значимый вклад в укреплении людей Самарской митрополии. Он поблагодарил всех священнослужителей и прихожан за поддержание мира и согласия в регионе, а также развитие межконфессионального диалога, укрепление семьи и проведение благотворительной работы. Дмитрий Азаров пожелал всем, чтобы светлая пасхальная радость согревала сердца людей и побуждала к милосердию и любви к своему ближнему. Об этом: Глава Самарской области поздравил жителей с праздником Пасхи Христовой

09:53 19.04.2020 Пасхальная ночь в храмах Санкт-Петербурга должна была пройти без прихожан из-за угрозы коронавируса. Таково было решение светских и духовных властей. В главном соборе православного Петербурга оно было выполнено. Но в других храмах города те, кто очень хотел попасть внутрь, всё-таки смогли это сделать — с заднего хода и в режиме социальной дистанции. Фоторепортаж ИА REGNUM. Об этом: Пасха с «чёрного хода»: фоторепортаж из Петербурга

10:41 19.04.2020 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал новый пост в своём Instagram. Глава региона от всей души поздравил православных христиан, всех жителей Алтайского края, отмечающих Светлое Христово Воскресение: «Этот праздник наполняет наши сердца радостью и надеждой, верой в спасение человека, в торжество жизни и любви! Он учит нас добру и объединяет перед лицом испытаний. В эти пасхальные дни каждый из нас должен продолжать соблюдать режим изоляции. Так мы заботимся об окружающих людях. К этому призывает нас и Русская православная церковь. Уверен: вместе мы преодолеем все трудности. Желаю всем здоровья, любви, терпения и крепости духа!» — написал Виктор Томенко. https://www.instagram.com/p/B_H4Rohn0Pb/

10:55 19.04.2020 Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи. Видеообращение главы государства распространила 19 апреля пресс-служба Кремля. [[[video-0]]]

11:00 19.04.2020 В честь праздника Светлой Пасхи, соблюдая все карантинные меры предосторожности, Барнаульский зоопарк дистанционно открыл памятник Курочке Рябе. Судя по фотографии, размещенной на официальной странице зоопарка в Instagram, сама птица получилась чёрной, она сидит в корзинке с золотыми яйцами, а на каменном постаменте сделана табличка с надписью: «Курочка Ряба — символ доброты, веры в чудо и таинства жизни». Памятник Курочке Рябе в Барнаульском зоопарке, фото zoo22.ru. Читайте подробнее: В Барнауле открыли памятник Курочке Рябе

11:29 19.04.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления с Пасхой патриарху Кириллу. Читайте также: Президент Белоруссии поздравил с Пасхой патриарха Кирилла

13:18 19.04.2020 Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев: «Эту Пасху мы встретили в очень непростых условиях, при закрытых дверях церквей. Но убежден, вместе мы справимся с эпидемией и жизнь вернется в свое привычное русло. От всей души поздравляю всех православных с праздником. Будьте счастливы и здоровы, пусть ваши сердца наполняются светом и радостью!». На фото ИА REGNUM: пасхальные яйца.

13:40 19.04.2020 В калужском Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь с 18 на 19 апреля митрополит Калужский и Боровский Климент возглавил Пасхальную заутреню и Божественную литургию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии. Об этом: В Калуге митрополит Климент возглавил торжественное Пасхальное богослужение

14:27 19.04.2020 Поздравительные слова с Пасхой всем восточным церквям, как католическим, так и православным, произнес папа Римский Франциск после службы в церкви Святого Духа в Сассии, проведенной из-за пандемии коронавируса без прихожан. Подробности в материале: Папа Римский поздравил с Пасхой католиков восточного обряда и православных

19:53 19.04.2020 Пасхальные яйца

19:56 19.04.2020 «Христос воскресе!». Пасха творожная

20:07 19.04.2020 Врио главы Чувашии Олег Николаев поздравил всех православных со светлым праздником Пасхи. «Впервые за много лет мы отмечаем его не как обычно в храме, а дома. Пусть надежда живет в сердцах, с верой и взаимопомщью мы справимся с любыми трудностями. Искренне желаю всем здоровья, мира, добра, любви и благополучия. Христос Воскресе!» — написал руководитель региона в своём Instagram. В Facebook Олег Николаев написал:«В этот замечательный праздник желаю хранить в душе веру и смирение. Нацеленность на лучшее и убежденность того, что все преодолимо и достижимо. (на фото результат семейной подготовки)С Праздником!»

20:14 19.04.2020 Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца в Краснослободске © ИА REGNUM

20:47 19.04.2020 Врио главы Чувашии Олег Николаев поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением. Помимо официального поздравления, опубликованном на официальном портале органов власти Чувашии, поздравления с праздником Пасхи он разместил в социальных сетях, сопроводив их фотографиями «результата семейной подготовки» к празднику. Подробности в материале: Врио главы Чувашии пожелал хранить в душе веру и поделился семейными фото

21:15 19.04.2020 Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал поздравительный пост в соцсетях. «Всех поздравляем со Светлой Пасхой! Пусть в вашей жизни, даже в такой непростой для всего мира период, будет как можно больше любви, добра и надежды. Христос Воскрес!», — написал глава региона. Фото: https://vk.com/chibis.andrey

04:18 20.04.2020 Более 2000 военнослужащих ВМФ и члены их семей увидели прямую трансляцию торжественного Пасхального Богослужения в главном морском храме страны — Кронштадтском Морском Соборе в Санкт-Петербурге, сообщила 19 апреля пресс-служба Министерства обороны РФ. Читайте подробнее: Более 2000 моряков в Санкт-Петербурге смотрели трансляцию Пасхальной службы

06:34 20.04.2020 В связи с карантинными мероприятиями и ограничением посещения Храмов в Пасху, на РТК «Забайкалье» организовали трансляцию пасхального богослужения из Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери. Как сообщает сегодня, 20 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, её посмотрели 13 тысяч раз. «К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, люди не могут организовывать и посещать масштабные празднования. Но, несмотря на это, такая возможность все-таки есть», — отметила директор Забайкальской государственной кинокомпании Елена Назарова. Читайте подробнее: Трансляцию пасхального богослужения в Забайкалье посмотрели тысячи людей

07:28 20.04.2020 В Прикамье местная жительница пожаловалась в Роспотребнадзор, МВД и Следственный комитет на действия одного из священников. Ирина Ф. утверждает, что в день Пасхи в церкви велась служба в присутствии прихожан, а священник нарушил санитарные правила. Об этом пермячка сообщает на своей странице в Instagram. «Вся страна которую неделю сидит дома. Не выходит дальше магазина и соблюдает социальную дистанцию. Экономика рушится. Губернатор изо всех сил борется с заразой в крае и принимает все возможные меры. А Андрей Л., несмотря на строжайший запрет массовых мероприятий, проводит службу с целованием икон и креста без всякой обработки, кормлением прихожан с одной ложки и киданием яиц в толпу. Социальная дистанция? Средства индивидуальной защиты? Первый раз слышим», — оставила запись жительница Прикамья. Пермячка считает, что священнослужитель нарушил Указ губернатора и Административный кодекс. Под угрозой оказалось здоровье горожан, усугублена общая эпидемиологическая обстановка. Об этом: «Служба с целованием икон и креста»: пермячка пожаловалась на священника

08:56 20.04.2020 В московском храме Софии Премудрости Божией находились сотрудники храма и духовенство. Об этом 20 апреля заявил настоятель храма протоиерей Владимир Волгин. Напомним, 19 апреля некоторые СМИ сообщили, что на служении в храме Софии Премудрости Божией присутствовали не только служители церкви, но и посторонние люди, в том числе актер Иван Охлобыстин с членами семьи. Читайте также: Настоятель храма в Москве опроверг присутствие посторонних на служении

09:11 20.04.2020 Республика Алтай. Празднование Пасхи в Майме. 19 мая 2020 года. Цитата из канала solundar.

15:11 20.04.2020 В Каменске-Уральском (Свердловская область) запустили воздушный шар с огромным изображением Иисуса Христа. Подробности в материале: В Свердловской области запустили воздушный шар с ликом Христа

17:46 20.04.2020 Пасхальные свечи. Дарья Драй © ИА REGNUM

18:36 20.04.2020 Слово «пасха» произошло от древнееврейского «песах». На арамейском, языке Христа, оно звучало несколько иначе — «писха». Таким и вошло в греческий язык, а в русской интерпретации стало знакомой нам Пасхой. Слово в изначальном значении переводилось как «миновал», напоминая об исходе евреев под предводительством пророка Моисея из рабства египетских фараонов. Исход стал памятной датой, символизирующей освобождение народа от гнета. А еще выход иудеев из Египта, согласно Священному Писанию, был невозможен без прямого вмешательства Бога. Читайте аналитику полностью: Воскресение Христа: отмена смерти

21:34 20.04.2020 Режим ограничений на посещение храмов в Москве и Московской области, введённый ранее на срок до 20 апреля, продлён до 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата. Как уточняется, сегодня столичным управлением Московской патриархии было получено предписание главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой о необходимости продления ограничительных мер.

22:18 20.04.2020 Благодатный огонь [(cc) Михаил Шигорин