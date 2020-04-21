«Воистину воскресе!» — пасхальная трансляция из регионов России
Несмотря на карантинные мероприятия, связанные с мировой эпидемией коронавируса, у православных есть повод для радости — настал главный христианский праздник.
Сердечно поздравляем всех читателей с праздником Святой Пасхи! Желаем здоровья, духовного роста, сил и помощи Божией.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как Пасху встречают в различных регионах России.
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Храм Гроба Господня 2018 год и 202-й. Цитата из видео.
«Эта Пасха покажет нам, что есть Бог. Просто Вера или просто страх и бегство от него» — автор Telegram-канала «Политджойстик» политолог Марат Баширов.
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Церемония прошла в закрытом храме — из-за пандемии в этот раз паломников туда не пустили.
Цитата из видео.
Иркутская область. Куличи для медиков, занятых помощью больным COVID-19, передала накануне Пасхи ангарская компания «Каравай». Всего — 1,5 тысячи изделий, все они освящены, сообщает оперштаб Иркутской области.
«Подарки получили сотрудники 15 медицинских учреждений Иркутска и Ангарска, […] а также люди, находящиеся сейчас в обсерваторах», — рассказывают в оперштабе.
Фото: Коронавирус. Оперштаб Иркутской области / Telegram
Митрополит Онуфрий здоров и готовится к пасхальному богослужению, сообщили 18 апреля в Центре информации УПЦ.
В сообщении сказано, что в пасхальную ночь глава УПЦ совершит литургию с молитвой о прекращении эпидемии. Чтобы избежать столпотворения, богослужение будет проходить в резиденции митрополита в Свято-Пантелеймоновском монастыре Феофании.
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей республики с праздником Пасхи, сообщили 18 апреля в пресс-службе бывшего главы государства.
«Для миллионов людей этот день олицетворяет собой обновление, надежду, торжество добра и справедливости», — сказал экс-президент. Он добавил, что в республике уважают все религиозные праздники.
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В Израиль вылетела российская делегация, чтобы доставить в Москву частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Сообщается, что делегация состоит из представителей фонда Андрея Первозванного. Они доставят священный огонь в московский храм Христа Спасителя.
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В Челябинской области пасхальные богослужения можно будет увидеть в прямом эфире. Трансляции будут вести из Свято-Симеоновского кафедрального собора.
В прямом эфире транслировать их будут 31 канал, ОТВ и Ural 1. Также трансляции ожидаются в интернете.
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В Калуге 17 апреля поздравление с наступающим православным праздником Пасхи получили медики, лечащие больных с COVID-19 в областной инфекционной больнице. Куличи в больницу передали работники калужского хлебокомбината.
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На Пасху храмы в Ростовской области закрывать не будут, однако прихожанам стоит остаться дома, чтобы не усугублять и до того сложную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, считает митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
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В Ростовской области площадок для освящения пасхальных куличей не будет. Однако освятить куличи можно и в домашней обстановке, сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
«Для этого трижды читают тропарь «Христос воскресе из мертвых…», а затем вся пасхальная снедь окропляется святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И снедь считается освященной, так же, как вся другая пища», — пояснил глава Донской митрополии.
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Челябинский митрополит Григорий призывает верующих встретить Пасху дома, отказаться от посещения храмов. Праздник приходит в условиях, когда над нашей жизнью и здоровьем нависла угроза, заявил он в своём обращении к пастве.
«Уже неоднократно я обращался к православным христианам с просьбой оставаться дома, молиться дома. Вновь прошу: дорогие мои!» — сказал митроплит.
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Движение на дорогах Швеции резко сократилось, почти на треть, во время длинных пасхальных выходных в этом году. Поездки на большие расстояния, например, из одного региона страны к родственникам в другой, также снизились. Автомобилисты предпочли не создавать лишнего риска распространения коронавирусной инфекции.
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Известный в православном мире Введенский Ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь в Козельском районе Калужской области впервые за его историю на пасхальные праздники будет недоступен для посещения.
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Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий заявил, что пасхальные службы пройдут, но на закрытыми дверями:
«Мы переживаем очень непростое, очень трудное время, время, когда на землю, на миллионы людей, обрушилась коронавирусная инфекция. Тысячи людей уже заболели. (…) Поэтому нам, христианам, как никогда нужно единство действий. И прежде всего единство в совершении наших общих молитв».
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В Северной Осетии в связи с распространением коронавирусной инфекции приняты меры, ограничивающие посещение православных храмов и кладбищ. Запреты на посещение введены по решению епархии во исполнение постановления республиканского управления Роспотребнадзора.
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Учение Христа такого свойства, что из него очевидно следует, как, соответствуя Богу в делах, можно быть с Ним и понимать, кто Он, каков Он.
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Доступ в храмы Ярославской епархии на ночную пасхальную службу будет открыт для верующих, но им необходимо будет соблюдать определенные меры защиты.
В частности, в церковь пустят только в том случае, если прихожанин наденет маску или будет использовать другое средство индивидуальной защиты. Также во всех храмах епархии будет сделана специальная разметка, чтобы верующие располагались в полутора метрах друг от друга. После заполнения церкви подобным образом доступ в церковь будет закрыт.
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К соблюдению режима самоизоляции на Пасху призвал губернатор Ростовской области Василий Голубев всех православных верующих:
«Впереди великий праздник, и я хотел бы поздравить всех жителей Ростовской области с наступающей Пасхой. Но мы омрачим этот праздник, если у нас будут людские потери. Поэтому надо выполнить те рекомендации и достигнутые договорённости: надо помолиться дома, побыть в кругу семьи. Наверняка не за горами то время, когда мы сможем найти возможность побыть на природе. А сегодня нужно воздержаться, чтобы и себя сохранить, и тех, кто рядом».
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В Грузии для священнослужителей сделают исключение и позволят использовать легковые автомобили во время Пасхальной недели.
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Песков — о планах Путина на Пасху:
«В храм Путин не пойдет и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево. Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции».
В Москве пасхальные богослужения пройдут без прихожан. Московское духовенство Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовало прихожанам не приходить в храмы, а совершить благословение куличей, пасх и яиц самостоятельно дома. Московские храмы в канун Пасхи закрыты, вход в храм патрулируют сотрудники полиции.
Новые реалии. Пасха-2020. Цитата из канала dimsmirnov175.
В Челябинске журналистов выгнали из храма за попытку снять нарушение режима самоизоляции. Прихожане, вопреки указаниям властей, массово пришли на пасхальную службу, однако из храма выгнали почему-то журналистов. Присутствующие полицейские никак не отреагировали на нарушение прав репортёров (как и на нарушение режима самоизоляции).
Цитата из канала navideovidno.
Впервые в современной истории из-за коронавируса церемония в храме Гроба Господня в Иерусалиме проходила без тысяч паломников, съехавшихся со всего света. В мероприятии участвовало лишь десять представителей религиозных общин. Цитата из видео.
В Оренбурге в период самоизоляции жители смогу купить уже освященный пасхальный хлеб. Освящение куличей происходит на заводе, а не в храме, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.
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В Чувашии в связи ухудшением эпидемиологической ситуации храмы на Пасху будут работать, но вход организуют по пропускам — в церквях будут находиться только те, кто занят в праздничном богослужении.
В Ростовской области пожилым людям, находящиеся на самоизоляции, в предверии Пасхи подарили освященные куличи. Rostov-gorod.ru.
Все куличи, изготовленные на Сочинском хлебокомбинате, будут освящены. sochi.ru.
Впервые за многие годы в Пасхальную ночь Петербургский метрополитен не будет работать и не повезёт пассажиров к местам богослужений и после них. Это сделано в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции.
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился к жителям страны с призывом праздновать Пасху дома и не ходить в храмы. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба главы республики.
«Близится Пасха, большой и радостный праздник, который мы привыкли встречать в церкви. Но в этом году я буду отмечать Пасху дома и прошу всех моих сограждан, православных Южной Осетии тоже, по возможности, праздновать дома», — приводятся слова президента. Бибилов отметил, что особенно эта рекомендация касается пожилых людей.
Читайте также: Президент Южной Осетии призвал сограждан праздновать Пасху дома
В Курганской области пасхальное богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе будет транслироваться в прямом эфире регионального телеканала «Инфо 24» в ночь с 18 на 19 апреля у всех операторов кабельного телевидения на 21 кнопке. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.
Трансляция по интернету пройдёт в социальной сети «ВКонтакте» в пабликах правительства области, Курганской епархии, «Коронавирус. Оперштаб Курганской области».
Напомним, в Курганской области действует режим самоизоляции. Прихожанам рекомендовано встретить светлый праздник Пасхи дома.
Об этом: В Курганской области пасхальное богослужение будут транслировать онлайн
Председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев поздравил православных верующих с праздником Святой Пасхи и призвал не посещать массовые мероприятия. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Государственного Собрания — Курултая Башкирии.
«От себя лично, от имени депутатов Государственного Собрания искренне поздравляю вас с приближающимся великим праздником Святой Пасхи!», — поздравил верующих Константин Толкачев.
Константин Толкачев сообщил, что в этом году будет отмечать Пасху дома в кругу своей семьи, поскольку священнослужители призвали не ходить в храмы в период пандемии. Он призвал жителей прислушаться к их советам и отметить этот праздник у себя дома.
Читайте подробнее: Председатель Госсобрания Башкирии рассказал где будет праздновать Пасху
Богослужения в храмах Пятигорска с 17 апреля и до отмены режима карантина будут проводиться без прихожан. На них смогут присутствовать лишь священнослужители и сотрудники храмов, необходимые для проведения и трансляции служб.
Читайте также: Богослужения в храмах Пятигорска из-за карантина пройдут без прихожан
В Кемеровской области в праздник Пасхи на телеканалах региона будут организованы прямые трансляции для богослужения.
«Даём благословение всем православным христианам оставаться в Пасхальную ночь дома», — обратился к жителям региона митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Читайте также: Жителям Кузбасса дали благословение в пасхальную ночь оставаться дома
В православных храмах Карачаево-Черкесии богослужения на страстной неделе и в Христово Воскресение будут проходить без прихожан. Об этом решении объявил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
По его словам, с 17 апреля 2020 года и до особого распоряжения богослужения будут совершаться только с участием духовенства и сотрудников, необходимых для совершения богослужений и их трансляций.
Читайте также: Православных Карачаево-Черкесии попросили оставаться на Пасху дома
В Ростовской области малоимущим жителям раздадут 100 тыс. пасхальных куличей.
Благотворительную акцию «Пасхальные куличи для социально незащищенных граждан» проводят донские хлебозаводы, в том числе «Аютинский хлеб», «Хлебозавод Юг Руси», «Кундрат», «Азовский хлеб», «Ванта». Перед тем, как продукцию волонтёры передадут пожилым людям и инвалидам, пасхальные куличи освятят
Читайте также: В Ростовской области раздадут 100 тыс. пасхальных куличей
Специальную маркировку будут иметь все пасхальные куличи, которые освятят священнослужители на хлебозаводах Брянской области. Из-за опасности распространения коронавируса в храмах освящать выпечку не будут, сообщили 16 апреля в региональном оперативном штабе.
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Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви призвала всех верующих соблюдать рекомендации врачей и ограничительные меры из-за коронавируса и в праздник Пасхи.
Ранее представители духовенства встретились с врачами-эпидемиологами. На этой встрече, по их словам, их убедили, что опасность распространения коронавируса не миновала.
Читайте также: Пасхальные службы в Черногории пройдут без верующих — СПЦ
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев нарушит многолетнюю традицию и встретит Пасху не в храме, а дома. Об этом он заявил сегодня, 16 апреля, по итогам совещания с духовенством республики.
Читайте также: Врио главы Чувашии рассказал, где и с кем встретит Пасху
В преддверии православного праздника Светлой Пасхи алтайские предприятия начали производство традиционных пасхальных кондитерских и хлебобулочных изделий. При этом производители доставят на дом куличи, творожные пасочки и кексы, — отметили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Так, компания «Легенда жизни» предлагает клиентам пасхальные куличи, покрытые глазурью, весом 100 граммов или в формате для всей семьи — 500 граммов. Приобрести и получить заказ можно при доставке воды на дом.
Логовская сыроварня доставляет куличи с изюмом, апельсиновой цедрой и грецкими орехами, доступные к предзаказу в двух вариантах — 250 и 400 граммов. Не оставила сыроварня без внимания и творожную пасочку. Изделие весом 500 граммов выполнено из продуктов компании — творога, яиц, сливочного масла, с добавлением сахара, цукатов, орехов и изюма.
Творожную пасху и куличи можно забронировать на выходные с бесплатной доставкой. Пасхальные куличики от кондитерской фабрики Arte Bianca, а также другие сладкие изделия к праздничному столу можно выбрать и заказать на сайте компании. Также пасхальные кексы приготовили для потребителей пекарня «Гудвилл» и компания «Алтайские закрома».
Батумская и Лазетская епархия Грузинской православной церкви проведет ночное пасхальное богослужение без участия прихожан. Об этом сообщил пресс-секретарь епархии Иоанн Горелишвили, передает Общественное телевидение.
«Мы приняли решение, потому что церковь и двор не могут вместить прихожан в пасхальную ночь», — объяснил принятое решение представитель ГПЦ.
Читайте также: Батумская и Лазетская епархия проведет богослужение на Пасху без прихожан
В связи с режимом самоизоляции, в храмах Нижегородской области не будет проводиться освящение пасхальной снеди, поэтому куличи и творожные пасхи освятят на хлебозаводах, — сообщают в министерстве сельского хозяйства региона. Первые куличи и пасхи уже освятили на хлебопекарных предприятиях «Сормовский хлеб» и «Дзержинскхлеб». Вся освященная продукция поступит в торговые сети.
Читайте также: На нижегородских хлебопекарнях освящают куличи и пасхи
По всей территории Республики Карелия до 25 апреля продлен запрет на проведение всех массовых мероприятий, в том числе и богослужений. Поскольку в эти выходные верующие будут отмечать Воскресение Христово, глава региона попросил местных жителей воздержаться от походов в храмы и смотреть трансляции онлайн.
Читайте также: Глава Карелии призвал верующих смотреть Пасхальные богослужения в интернете
В Магадане Пасху планируют провести в полузакрытом режиме. Для посещения Свято-Троицкого кафедрального собора прихожанам выдадут 50 пригласительных билетов.
Читайте также: На Колыме в храмы на Пасху будут пускать по пригласительным
Парки Москвы к Пасхе для горожан подготовили специальную праздничную онлайн-программу. В акции участвуют 11 столичных парков, сообщается на портале градоначальника.
Читайте также: Парки Москвы подготовили к Пасхе специальную онлайн-программу
Праздничные богослужения в честь Пасхи в храмах Республики Алтай пройдут без прихожан. Местным жителям рекомендовали праздновать дома в кругу семьи.
Читайте также: Пасхальные богослужения в храмах Алтая пройдут без прихожан
Сегодня — Великая суббота. Пасха совсем рядом, случилось схождение Благодатного огня. Правда, важнейшее событие для христиан выглядело необычно — без паломников, почти в пустом храме.
Традицию нарушили впервые за сотни лет — конечно, из-за «короны».
Но увидеть классическую церемонию все ещё можно. В спецпроекте «Гигарамы». В прошлом году ребята отсняли весь путь огня — от приготовлений до попадания в Россию. Предлагаем отправиться в это путешествие.
Цитата breakingmash.
Через считаные часы в 00.00 начнётся Пасхальное богослужение из кафедрального собора Казанской иконы Божьей Матери.
В Иерусалиме сошел благодатный огонь. По словам святых отцов, если он не сойдет, грядет конец света.
Обращение митрополита Сергия к жителям Алтайского края:
«Дорогие жители Алтайского края! В первую очередь обращаюсь к верующим! В эти дни Страстной седмицы мы готовимся к встрече Светлого Христова Воскресения. К сожалению, в настоящее время наша страна, как и весь мир столкнулся с угрозой пандемии.
В связи с этим Государственная служба санитарного контроля буквально сегодня, в день Великой Пятницы издала постановление о запрете участия прихожан в Пасхальном богослужении. В связи с этим, прошу всех вас с пониманием отнестись к мерам, принимаемым государственной властью по борьбе с угрозой пандемии и смиренно воздержаться от общих богослужений в этот день, а также усилить домашние молитвы. Освящение пасхальной снеди (куличей, пасок и так далее) можно будет совершить в индивидуальном порядке при храмах с обеда в субботу и в течение дня в воскресение, где будут дежурить священнослужители. Примите этот знак Божий с христианским смирением.
Христос Воскресе!
СЕРГИЙ, митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии».
Митрополит Агафангел — епископ Русской православной церкви, митрополит Одесский и Измаильский:
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни (Рим 6.3−4).
Великая суббота — Сошествие во ад — Пасха для умерших. Душа Господа в аду с праведниками, а Тело Его во гробе ещё ждёт своего Воскресения. Господи, избавь и нас от власти ада!».
Храмы в Саратовской области останутся открытыми для прихожан в пасхальную ночь, несмотря на намерение властей никого не пропускать в церковь, заявил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин — bbbreaking.
Частицу Благодатного огня принял посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, который передаст лампаду с огнём представителя Русской Духовной Миссии в аэропорту Тель-Авива.
Читайте подробнее: Частицу Благодатного огня передали представителям десяти стран
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с 18 на 19 апреля совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция богослужения будет показана в эфире федеральных телеканалов, сообщает пресс-служба Московского патриархата.
Подробности в материале: Патриарх Кирилл проведёт пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») считает, что закрывать храмы в Пасху на фоне коронавируса нельзя.
Читайте также: Депутат Госдумы: закрывать храмы на Пасху нельзя
В саратовских храмах сегодня служба идти будет, однако, в большинство из них прихожан не будут запускать внутрь. У центрального храма города «Утоли моя печали» обещают выставить колонки и транслировать службу на площадь, где граждане смогут послушать её и дистанционно принять в ней участие, не заходя в сам храм. При этом, в одном из храмов корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что некоторые крупные храмы всё-таки могут запускать прихожан внутрь. Также граждане могут прийти поставить свечку, оставить записку, освятить куличи и яйца.
Специальный самолёт с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в московском аэропорту «Внуково», святыня будет доставлена к патриаршей службе в храме Христа Спасителя, сообщает Фонд Андрея Первозванного.
Подробности в материале: Благодатный огонь доставлен в Москву из Иерусалима
В церкви в честь иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали» в Саратове запустили верующих внутрь здания перед началом пасхальной службы. Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
Изначально представители храма говорили, что запускать внутрь прихожан не станут. Вместо этого планировалось поставить звукоусиливающие колонки у входа в церковь, чтобы верующие могли слышать службу. Однако затем планы, по всей видимости, изменились и около 22:30 по местному времени верующих стали пускать внутрь.
У входа в здание дежурил наряд полиции. Стражи порядка на вопрос корреспондента ИА REGNUM пояснили, что в городе действует рекомендация не посещать храмы из-за угрозы распространения коронавируса, о чем они выборочно уведомляли прихожан. Однако их проходу на службу полиция не препятствовала, стараясь не вмешиваться.
Об этом: Саратовские храмы запустили верующих на пасхальную службу
Подъезды к Спасо-Преображенскому собору в центре Петербурга в Пасхальную ночь перекрыты сотрудниками полиции и дорожной техникой, передает 18 апреля корреспондент ИА REGNUM. В то же время православные верующие всё-таки могут попасть внутрь храма, где крестили Владимира Путина, с бокового входа.
Читайте также: В собор, где крестили Путина, прихожан пускают по одному: проезд блокирован
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поздравил северян с главным православным праздником:
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи, об этом сообщила пресс-служба Кремля. По словам Путина, Русская православная церковь вместе с другими конфессиями служит укреплению духовных и нравственных основ общества.
Читайте также: Путин поздравил православных с Пасхой
Православным христианам не следует посещать храмы на Пасху из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий призыв мэра Москвы Сергея Собянина опубликовала пресс-служба мэрии.
Читайте также: Собянин призвал православных не ходить в храмы на Пасху
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил со Светлым Христовым Воскресением. Володин пожелал пасхальной радости, здоровья, крепости духовных сил.
Читайте также: Спикер Госдумы пожелал пасхальной радости
Петербургские активисты партии «Единая Россия» поздравили ветеранов со светлым праздником Воскресения Христова и подарили куличи, освящённые в храме святого Николая Чудотворца. Инициатором акции выступил секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.
Поздравление верующих с наступающим Христовым Воскресением сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл 19 апреля в телевизионном обращении перед праздничным богослужением в храме Христа Спасителя.
Об этом: Патриарх Кирилл поздравил верующих с Христовым Воскресением
Митрополит Агафангел — епископ Русской православной церкви, митрополит Одесский и Измаильский обнародовал своё Пасхальное послание. В нём, в частности, сказано:
«Христос Воскресе! Дорогие братья и сёстры! Наверное, это самая необычная Пасха за последние десятилетия. Пасха Христова — наша радость о Воскресшем Господе — в то же время была испытанием веры в советские богоборческие времена, она стала испытанием веры и в наши дни.
Диавол уже торжествует повсеместно, легко манипулирует сознанием людей и диктует им их поведение. Сейчас он держит в страхе весь мир, убеждая, что спасти нас от смерти на данном этапе может только наука и крайние меры предосторожности.
Но он, как всегда, лжёт и манипулирует, поскольку от биологической смерти спасения не существует.
Диавол когда-то думал, что он и Христа победил — оклеветал, унизил в глазах людей, рассеял учеников, а Его Самого с позором распял на Кресте. Тогда ему казалось, сделано достаточно, чтобы память об Иисусе из Назарета навсегда стёрлась с лица земли.
Так бы и было, если бы Христос не Воскрес».
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Митрополит Агафангел — епископ Русской православной церкви, митрополит Одесский и Измаильский заявил, что никакого смысла тем, кто не постился — приносить в церковь для благословения пасхальные куличи и другие продукты. На своей странице Facebook он рассказал об истинном смысле освящения скоромной пищи в Пасху.
«Сейчас в средствах информации активно обсуждается «освящение пасок», и это действо, по благословению гражданских и неких церковных властей, массово уже совершается заранее, прямо в пекарнях и хлебозаводах, и даже предлагаются услуги по доставке их на дом. В связи с этим хотелось бы напомнить, что Святая Церковь на Пасху вовсе не «освящает» сырные паски и сдобные куличи сами по себе, как это понимается большинством людей, а только лишь благословляет тех, кто постился на вкушение скоромной пищи. И всё!»
На фото ИА REGNUM — пасхальный кулич.
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Телеграмму с поздравлениями в адрес патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с наступлением Пасхального воскресенья направил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе российского правительства.
Подробности: Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
В Челябинске часть верующих всё же посетила храмы в пасхальную ночь. Главная церемония прошла в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, там богослужения совершил митрополит Григорий.
Читайте подробнее: В Челябинске верующие всё же посетили храмы в пасхальную ночь
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с праздником светлой Пасхи. В поздравлении, в частности, говорится:
«Дорогие забайкальцы! Поздравляю со Светлым Христовым Воскресением! Света и добра, благоденствия и процветания вам, вашим родным и близким. Пусть Господь дарует вам свою любовь и благословение. Пусть этот святой праздник подарит радость и душевное равновесие, очистит сердце от всего того, что тяготит. Мира и счастья вашему дому!«
Пасхальный кулич. Фото ИА REGNUM
Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба главы региона.
В своем поздравлении Радий Хабиров отметил, что Пасха особо ценима людьми, как праздник торжества жизни.
Глава Башкирии сожалеет о том, что в этом году празднование совпало с пандемией коронавируса, и высказал уверенность в том, что угроза будет преодолена, а люди проявят самые лучшие человеческие качества.
Радий Хабиров поблагодарил всех медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев, которые противостоят угрозе.
Он также напомнил, что священнослужители призывают строго соблюдать правила безопасности и молят Всевышнего об избавлении от угрозы.
В заключение, он призвал людей беречь себя и своих близких.
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С праздником Пасхи Христовой поздравил жителей Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
В своем поздравлении глава области отметил, что Пасха дарует православным христианам свет надежды и побуждает их к совершению добрых дел.
По его словам, Русская Православная Церковь всегда была с народом — и в дни радости, и в дни невзгод, воодушевляла на великие свершения и наполняла духовной мощью. И в настоящее время Церковь укрепляет людей.
Глава Самарской области отметил значимый вклад в укреплении людей Самарской митрополии. Он поблагодарил всех священнослужителей и прихожан за поддержание мира и согласия в регионе, а также развитие межконфессионального диалога, укрепление семьи и проведение благотворительной работы.
Дмитрий Азаров пожелал всем, чтобы светлая пасхальная радость согревала сердца людей и побуждала к милосердию и любви к своему ближнему.
Об этом: Глава Самарской области поздравил жителей с праздником Пасхи Христовой
Пасхальная ночь в храмах Санкт-Петербурга должна была пройти без прихожан из-за угрозы коронавируса. Таково было решение светских и духовных властей. В главном соборе православного Петербурга оно было выполнено. Но в других храмах города те, кто очень хотел попасть внутрь, всё-таки смогли это сделать — с заднего хода и в режиме социальной дистанции. Фоторепортаж ИА REGNUM.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал новый пост в своём Instagram. Глава региона от всей души поздравил православных христиан, всех жителей Алтайского края, отмечающих Светлое Христово Воскресение:
«Этот праздник наполняет наши сердца радостью и надеждой, верой в спасение человека, в торжество жизни и любви! Он учит нас добру и объединяет перед лицом испытаний. В эти пасхальные дни каждый из нас должен продолжать соблюдать режим изоляции. Так мы заботимся об окружающих людях. К этому призывает нас и Русская православная церковь. Уверен: вместе мы преодолеем все трудности.
Желаю всем здоровья, любви, терпения и крепости духа!» — написал Виктор Томенко.
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи. Видеообращение главы государства распространила 19 апреля пресс-служба Кремля.
В честь праздника Светлой Пасхи, соблюдая все карантинные меры предосторожности, Барнаульский зоопарк дистанционно открыл памятник Курочке Рябе. Судя по фотографии, размещенной на официальной странице зоопарка в Instagram, сама птица получилась чёрной, она сидит в корзинке с золотыми яйцами, а на каменном постаменте сделана табличка с надписью: «Курочка Ряба — символ доброты, веры в чудо и таинства жизни».
Памятник Курочке Рябе в Барнаульском зоопарке, фото zoo22.ru.
Читайте подробнее: В Барнауле открыли памятник Курочке Рябе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления с Пасхой патриарху Кириллу.
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев: «Эту Пасху мы встретили в очень непростых условиях, при закрытых дверях церквей. Но убежден, вместе мы справимся с эпидемией и жизнь вернется в свое привычное русло. От всей души поздравляю всех православных с праздником. Будьте счастливы и здоровы, пусть ваши сердца наполняются светом и радостью!».
На фото ИА REGNUM: пасхальные яйца.
В калужском Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь с 18 на 19 апреля митрополит Калужский и Боровский Климент возглавил Пасхальную заутреню и Божественную литургию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.
Об этом: В Калуге митрополит Климент возглавил торжественное Пасхальное богослужение
Поздравительные слова с Пасхой всем восточным церквям, как католическим, так и православным, произнес папа Римский Франциск после службы в церкви Святого Духа в Сассии, проведенной из-за пандемии коронавируса без прихожан.
Подробности в материале: Папа Римский поздравил с Пасхой католиков восточного обряда и православных
Пасхальные яйца
«Христос воскресе!». Пасха творожная
Врио главы Чувашии Олег Николаев поздравил всех православных со светлым праздником Пасхи.
«Впервые за много лет мы отмечаем его не как обычно в храме, а дома. Пусть надежда живет в сердцах, с верой и взаимопомщью мы справимся с любыми трудностями. Искренне желаю всем здоровья, мира, добра, любви и благополучия. Христос Воскресе!» — написал руководитель региона в своём Instagram.
В Facebook Олег Николаев написал:«В этот замечательный праздник желаю хранить в душе веру и смирение. Нацеленность на лучшее и убежденность того, что все преодолимо и достижимо. (на фото результат семейной подготовки)С Праздником!»
Врио главы Чувашии Олег Николаев поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением. Помимо официального поздравления, опубликованном на официальном портале органов власти Чувашии, поздравления с праздником Пасхи он разместил в социальных сетях, сопроводив их фотографиями «результата семейной подготовки» к празднику.
Подробности в материале: Врио главы Чувашии пожелал хранить в душе веру и поделился семейными фото
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал поздравительный пост в соцсетях.
«Всех поздравляем со Светлой Пасхой! Пусть в вашей жизни, даже в такой непростой для всего мира период, будет как можно больше любви, добра и надежды. Христос Воскрес!», — написал глава региона.
Более 2000 военнослужащих ВМФ и члены их семей увидели прямую трансляцию торжественного Пасхального Богослужения в главном морском храме страны — Кронштадтском Морском Соборе в Санкт-Петербурге, сообщила 19 апреля пресс-служба Министерства обороны РФ.
Читайте подробнее: Более 2000 моряков в Санкт-Петербурге смотрели трансляцию Пасхальной службы
В связи с карантинными мероприятиями и ограничением посещения Храмов в Пасху, на РТК «Забайкалье» организовали трансляцию пасхального богослужения из Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери. Как сообщает сегодня, 20 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, её посмотрели 13 тысяч раз.
«К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, люди не могут организовывать и посещать масштабные празднования. Но, несмотря на это, такая возможность все-таки есть», — отметила директор Забайкальской государственной кинокомпании Елена Назарова.
Читайте подробнее: Трансляцию пасхального богослужения в Забайкалье посмотрели тысячи людей
В Прикамье местная жительница пожаловалась в Роспотребнадзор, МВД и Следственный комитет на действия одного из священников. Ирина Ф. утверждает, что в день Пасхи в церкви велась служба в присутствии прихожан, а священник нарушил санитарные правила. Об этом пермячка сообщает на своей странице в Instagram.
«Вся страна которую неделю сидит дома. Не выходит дальше магазина и соблюдает социальную дистанцию. Экономика рушится. Губернатор изо всех сил борется с заразой в крае и принимает все возможные меры. А Андрей Л., несмотря на строжайший запрет массовых мероприятий, проводит службу с целованием икон и креста без всякой обработки, кормлением прихожан с одной ложки и киданием яиц в толпу. Социальная дистанция? Средства индивидуальной защиты? Первый раз слышим», — оставила запись жительница Прикамья.
Пермячка считает, что священнослужитель нарушил Указ губернатора и Административный кодекс. Под угрозой оказалось здоровье горожан, усугублена общая эпидемиологическая обстановка.
Об этом: «Служба с целованием икон и креста»: пермячка пожаловалась на священника
В московском храме Софии Премудрости Божией находились сотрудники храма и духовенство. Об этом 20 апреля заявил настоятель храма протоиерей Владимир Волгин. Напомним, 19 апреля некоторые СМИ сообщили, что на служении в храме Софии Премудрости Божией присутствовали не только служители церкви, но и посторонние люди, в том числе актер Иван Охлобыстин с членами семьи.
Читайте также: Настоятель храма в Москве опроверг присутствие посторонних на служении
Республика Алтай. Празднование Пасхи в Майме. 19 мая 2020 года. Цитата из канала solundar.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) запустили воздушный шар с огромным изображением Иисуса Христа.
Подробности в материале: В Свердловской области запустили воздушный шар с ликом Христа
Слово «пасха» произошло от древнееврейского «песах». На арамейском, языке Христа, оно звучало несколько иначе — «писха». Таким и вошло в греческий язык, а в русской интерпретации стало знакомой нам Пасхой. Слово в изначальном значении переводилось как «миновал», напоминая об исходе евреев под предводительством пророка Моисея из рабства египетских фараонов. Исход стал памятной датой, символизирующей освобождение народа от гнета. А еще выход иудеев из Египта, согласно Священному Писанию, был невозможен без прямого вмешательства Бога.
Читайте аналитику полностью: Воскресение Христа: отмена смерти
Режим ограничений на посещение храмов в Москве и Московской области, введённый ранее на срок до 20 апреля, продлён до 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.
Как уточняется, сегодня столичным управлением Московской патриархии было получено предписание главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой о необходимости продления ограничительных мер.
Алтайские старообрядцы встретили Светлое Христово Воскресение.
«Всю предшествующую неделю староверы вспоминали о Страстях Господних, а особенно скорбели в дни Великого Пятка и Великой Субботы, на которые выпали распятие, смерть на Кресте и погребение Спасителя нашего Исуса Христа. Для старообрядцев Великая седмица — это особенно почитаемое время, период особо строгого поста, подготовки к встрече главного христианского праздника.
В дни, предшествующие Торжеству торжеств, выпало немало испытаний на христиан. Но благодать сошла на людей. Нам дан еще один шанс укрепиться в вере, возжечь лампады сердца благодатным огнем и почувствовать на себе великую спасительную милость Божию», — сказано на сайте altaistarover.ru.
На фото: чтение от Деяний святых апостол.