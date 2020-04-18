Москва, 18 апреля, 2020, 12:19 — ИА Регнум. В условиях длительных нерабочих дней и карантинных мероприятий в России возникло немало проблем. Но судя по правительственным совещаниям, которые ежедневно проводит президент РФ Владимир Путин, государство оперативно реагирует на возникающие вызовы. Директор Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев в интервью ИА REGNUM оценил актуальность мер экономической поддержки, которые были озвучены главной государства 15 апреля 2020 года, и рассказал, от чего зависит их успех.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа в условиях самоизоляции

ИА REGNUM: Илья Вадимович, достаточно ли озвучено государством мер экономической поддержки, насколько они эффективны?

Илья Ломакин-Румянцев: Меры правильные, но думаю, что их будет недостаточно. Прежде всего, многое будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия — от сроков «расстройки» нашего экономического хозяйства, и от того, как будет развиваться кризис в мире. Накануне выступал президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что мир якобы находится на грани рецессии образца 1929 года. Это, конечно, скажется на наших экспортных отраслях, которые в значительной степени формируют бюджет и соответственно — на внутренней экономике. Поэтому меры, безусловно, необходимые, очень правильные, а вопрос их достаточности — это вопрос будущего.

ИА REGNUM: Успех антикризисных мер во многом зависит от своевременности сроков их реализации. И судя по российским регионам, не везде все гладко с помощью…

Илья Ломакин-Румянцев: Дело в том, что меры необходимые, но наверное, нужно было чуть раньше их принять. Наверное, требовалось время и очевидная подготовительная работа для того, чтобы их принять. Все-таки мы уже практически месяц находимся в карантинном режиме, и это, конечно, не просто: рвётся такая вот ткань рынка, рвутся взаимодействия между регионами, появляются понятные проблемы, резко упавшая платёжеспособность населения. Всё это конечно, делает ситуацию не самой хорошей.

ИА REGNUM: А как вы считаете, стоило ли нам вводить такие жёсткие карантинные меры и останавливать работу бизнеса? Есть же примеры стран, где от этого отказались?

Илья Ломакин-Румянцев: Если вы имеете в виду Швецию, то я бы на вашем месте подождал недели полторы — две. Дело в том, что та картинка, которую мы видим снаружи, она существенно отличается от того, как её видят шведы. У меня есть там знакомая, я обращался к ней с просьбой рассказать, как это всё выглядит изнутри, она отметила, что ситуация совсем не так хороша, как нам кажется. Вся эта история существенно сложнее, поэтому прежде чем всерьёз говорить о том, что они правы, лучше подождать.

Слишком высокие темпы развития эпидемии. Кто мог предположить, что у нас теперь ежедневно будут выявлять по 2−4 тысячи инфицированных. И это, к сожалению, не финал. Кто-то очень хорошо сказал: «При возникшем выборе что спасать: жизнь или экономику, у того, кто выберет экономику, не будет ни жизни, ни экономики».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что пик эпидемии коронавируса в мире ещё не пройден, в своём втором обращении к нации президент России Владимир Путин заявил о необходимости продления нерабочих дней до 20 апреля 2020 года включительно. Позднее, 15 апреля 2020 года, он объявил о дополнительных мерах поддержки граждан, бизнеса и экономики целом.

ИА REGNUM ведёт трансляцию «Экономические последствия эпидемии коронавируса в России».