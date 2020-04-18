Калуга, 18 апреля, 2020, 11:37 — ИА Регнум. В Калужской области 18 апреля подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Иллюстрация ИА REGNUM В калужской областной инфекционной больнице

По официальным данным областного оперштаба на 10:00, в регионе зафиксировано 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 177 человек находится на лечении, девять человек выздоровели, два человека умерли.

Больше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией — в Калуге (57), в Боровском районе (33), Обнинске (27) и в Людиновсксом районе (16).