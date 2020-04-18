В Петербурге пьяный водитель, скрываясь от погони, пробил ограждение Мойки
Санкт-Петербург, 18 апреля, 2020, 11:04 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга нетрезвый водитель, скрываясь от преследующих его сотрудников ГИБДД, не справился с управлением и пробил ограждение гранитной набережной реки Мойки. Об этом 18 апреля сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, инцидент произошел ранним утром субботы, 18 апреля. Около 06:00 мск в Адмиралтейском районе на набережной реки Мойки у дома 98 32-летний нетрезвый водитель автомобиля Hiundai скрывался от преследующих его сотрудников ГИБДД.
На повороте с Крюковым каналом, водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и пробил ограждение набережной реки Мойки, после чего повис над водой.
Видео УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
«Сотрудники извлекли водителя из автомобиля на безопасное расстояние», — отмечают в ведомстве.
В результате ДТП никто не пострадал, водитель доставлен в отдел. По данному факту проводится проверка.