Санкт-Петербург, 18 апреля, 2020, 11:04 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга нетрезвый водитель, скрываясь от преследующих его сотрудников ГИБДД, не справился с управлением и пробил ограждение гранитной набережной реки Мойки. Об этом 18 апреля сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / https://vk.com/spb_today ДТП на наб. реки Мойки, 98.

По предварительной информации, инцидент произошел ранним утром субботы, 18 апреля. Около 06:00 мск в Адмиралтейском районе на набережной реки Мойки у дома 98 32-летний нетрезвый водитель автомобиля Hiundai скрывался от преследующих его сотрудников ГИБДД.

На повороте с Крюковым каналом, водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и пробил ограждение набережной реки Мойки, после чего повис над водой.

Видео УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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«Сотрудники извлекли водителя из автомобиля на безопасное расстояние», — отмечают в ведомстве.

В результате ДТП никто не пострадал, водитель доставлен в отдел. По данному факту проводится проверка.