Кострома, 18 апреля, 2020, 10:49 — ИА Регнум. С 20 апреля в Костромской области станет обязательным ношение масок в общественных местах. Об этом 17 апреля на заседании оперативного штаба сообщил губернатор региона Сергей Ситников. Речь идет о магазинах, общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

УМВД России по Костромской области

«На протяжении длительного времени мы наблюдали, что посетители магазинов, общественных и публичных мест появлялись в этих местах без масок. Поэтому принято решение — оно обязывает всех людей, которые находятся на территории Костромской области с понедельника следующей недели появляться в общественных местах в обязательном порядке в масках. Это в три раза снимает риск заражения», — сказал губернатор.

Вместе с тем, ношение масок на улице не является обязательным, за исключением, если человек не находится в компании других людей.

Какие наказания предусматриваются за нарушение распоряжения, пока не сообщается.

Напомним, с 15 апреля в регионе ужесточили контроль за соблюдением обязательной самоизоляции, веденной с 1 апреля. В областном центре увеличилось количество патрулей. На граждан, нарушивших режим, составлено более 40 протоколов и наложено 8 штрафов. Вместе с тем храмы и церкви области на Пасху для прихожан будут открыты.