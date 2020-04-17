День Победы в Кургане: без парада, «Бессмертный полк» на балконе
Курган, 17 апреля, 2020, 18:53 — ИА Регнум. В Кургане из-за пандемии коронавируса отменён парад Победы на 9 мая, как и шествие «Бессмертного полка». Глава города Андрей Потапов предложил всем курганцам в одно время выйти со штендерами и портретами своих ветеранов-фронтовиков на балконы. Данную идею он высказал в своём паблике в сети «ВКонтакте».
Андрей Потапов признал, что курганцы долго готовились к празднованию 75-летия Победы, хотели сделать особенное торжество. Благоустроили пять памятных мест, включая Парк Победы. Но безопасность превыше всего.
Кроме того, по мнению Потапова, можно провести онлайн-акцию. В День Победы разместить фото с хештегами #бессмертныйполкКУРГАН, #75ПобедаКурган в социальных сетях.
В памятных местах Кургана Андрей Потапов обещает праздничное убранство.