Курган, 17 апреля, 2020, 18:53 — ИА Регнум. В Кургане из-за пандемии коронавируса отменён парад Победы на 9 мая, как и шествие «Бессмертного полка». Глава города Андрей Потапов предложил всем курганцам в одно время выйти со штендерами и портретами своих ветеранов-фронтовиков на балконы. Данную идею он высказал в своём паблике в сети «ВКонтакте».

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Андрей Потапов признал, что курганцы долго готовились к празднованию 75-летия Победы, хотели сделать особенное торжество. Благоустроили пять памятных мест, включая Парк Победы. Но безопасность превыше всего.

Кроме того, по мнению Потапова, можно провести онлайн-акцию. В День Победы разместить фото с хештегами #бессмертныйполкКУРГАН, #75ПобедаКурган в социальных сетях.

«Присылайте их нам, мы обязательно разместим их на сайте администрации и в наших официальных группах», — заявил глава Кургана.

В памятных местах Кургана Андрей Потапов обещает праздничное убранство.

«Достойно встретить День Победы — дело чести каждого. Мы можем это сделать. Пусть даже в режиме самоизоляции», — подытожил глава столицы Зауралья.