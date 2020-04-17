Санкт-Петербург, 17 апреля, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Акцию «Последний герой за чистые руки» запустили канал ТВ-3 и сервис доставки еды «Самокат» в Санкт-Петербурге.

ТВ3 «Последний герой за чистые руки»

ТВ3 «Последний герой за чистые руки»

17 и 18 апреля петербуржцы найдут в своих заказах от «Самоката» десять тысяч пакетиков с антисептическим гелем, украшенных логотипом популярного реалити-шоу. Средство для обеззараживания рук получат бесплатно клиенты, оформившие заказ через приложение. Акция действует в нескольких районах Петербурга и призвана напомнить жителям города об ответственном отношении к гигиене во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Службы доставки, такие как «Самокат», помогают горожанам оставаться дома, а значит, оставаться здоровыми. А новые серии шоу «Последний герой. Зрители против звезд», которые выходят по субботам в 19:00 на ТВ-3, избавляют от скуки на самоизоляции. Антисептический гель — не единственный приятный бонус для зрителей. 20 апреля телеканал запускает конкурс среди подписчиков группы ВК «ТВ-3 Санкт-Петербург». Каждый участник получит шанс выиграть корзину тропических фруктов, не только вкусных, но и полезных для иммунитета.

Напомним, в новом сезоне знаменитого шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» знаменитостям противостоят зрители. Необычные условия, трудности и отсутствие связи с цивилизованным миром позволят участникам проявить свою истинную натуру.

Также напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции гражданам предписывается соблюдать режим самоизоляции и правила гигиены.