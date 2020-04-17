Ярославль, 17 апреля, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля дала ИА REGNUM развернутый комментарий по ситуации с выделением земли депутату Алексею Таганову на Тверицкой набережной в аренду для ИЖС и отказам ряду других многодетных семей в аналогичных просьбах.

City-yaroslavl.ru Александр Асриянц

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с заявлением в прокуратуру обратилась 80-летняя женщина, которая считает, что переданный депутату участок должен принадлежать ей, так как долгое время использовался ее семьей для огородничества. Как сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц, бабушка выращивала там овощи незаконно.

«На предоставленном Таганову А.В. участке ранее был расположен индивидуальный жилой дом, находившийся в общей долевой собственности нескольких лиц. В 1970-х годах этот аварийный дом был расселен с предоставлением владельцам дома благоустроенных жилых помещений. В связи с приведением аварийного жилого дома в нежилое состояние он был разобран и прекратил свое существование. Земельный участок по указанному адресу длительное время самовольно в отсутствие документов на землю использовался бывшими собственниками жилого дома для садоводства и огородничества. На участке имелись хозяйственные постройки. Согласно решению Заволжского районного суда города Ярославля от 15.05.2018 граждане, самовольно использующие земельный участок обязаны за счет собственных средств освободить земельный участок от хозяйственных построек. В удовлетворении иска о признании права собственности на жилой дом и земельный участок за гражданкой, использующей земельный участок без документов на землю, отказано. Предоставленный Таганову А.В. земельный участок был свободен от прав третьих лиц», — сообщил председатель КУМИ мэрии Александр Асриянц.

А вот депутат, напротив, поступил как законопослушный гражданин. Он воспользовался правом получить в аренду землю без торгов как многодетный отец. Оснований отказать ему у чиновников не было.

«Законодательство региона предусматривает максимально широкие возможности предоставление земельных участков многодетным семьям, в том числе критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий не является необходимым требованием при предоставлении земельных участков в аренду многодетным семьям. Так, депутат муниципалитета города Ярославля Таганов А. В., имеющий троих детей и состоящий на учете в качестве имеющего право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, реализовал свои предусмотренные законом права и обратился с заявлением о предоставлении земельного участка. Поскольку оснований, препятствующих в предоставлении участка в аренду не было, с Тагановым А. В. был заключен договор аренды земельного участка», — рассказал Александр Асриянц.

Что же касается других многодетных семей, которым не удается получить подобным образом землю в аренду для строительства собственного дома (о чем писало ИА REGNUM), то дело тут, по мнению мэрии, в объективных причинах. Свободной земли в городе осталось мало. Поэтому власти рекомендуют многодетным искать землю для строительства за городом.

«В связи с длительным освоением земель города Ярославля участков, реально пригодных для индивидуального жилищного строительства, расположенных в нужных территориальных зонах, по которым не проходят магистральные инженерные сети или красные линии автомобильных дорог осталось не так много, что и является причиной частых отказов в предоставлении участков по заявлениям граждан. В целях минимизации возможности отказа рекомендуем гражданам, имеющим намерение самостоятельно подобрать участок, использовать свое право выбрать земельный участок не только в границах города Ярославля, но и на территории любого муниципального образования области», — говорит Александр Асриянц.

По закону Ярославской области от 08.04.2015 № 14-з «Об отдельных вопросах предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» многодетные семьи могут получить землю в аренду для ИЖС по заявительному принципу. То есть каждая семья самостоятельно находит участок, на котором она хочет построить дом. Мэрия уверяет, что причина отказов в предоставлении земли в аренду вовсе не в бюрократии или нежелании помочь семьям, а в ошибках самих семей, ищущих для себя участки. Ведь найденная земля должна соответствовать четким критериям:

— иметь площадь от 400 до 1000 кв.м.;

— находиться в территориальной зоне Ж3 или Ж4 (данная информация может быть проверена по Правилам землепользования и застройки г. Ярославля на официальном сайте мэрии города);

— участок должен быть свободен от прав третьих лиц;

— на участке должно допускаться строительство индивидуального жилого дома с учетом его нахождения в зонах регулирования застройки или в охранных зонах инженерных сетей.

Но даже несмотря на эти сложности, как заявляют в мэрии, многодетные все же находят и получают землю. За 2017−2019 годы в аренду без торгов многодетным семьям было предоставлено 130 земельных участков. В числе счастливчиков оказался и депутат. Тем, кто оказался за бортом, мэрия обещает помочь советом.

«Герой публикации ИА «Регнум» — Анна Собко ‑ и другие многодетные семьи, у которых имеются вопросы по реализации их права на льготное предоставление земельного участка, могут обратиться в КУМИ мэрии города Ярославля для получения разъяснений и обсуждения последовательности действий, необходимой для завершения процедуры предоставления им земельного участка в соответствии с действующим законодательством. Сотрудники КУМИ мэрии города Ярославля всегда готовы дать соответствующие консультации и рекомендации по вопросам предоставления земельных участков льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям», — сказал Александр Асриянц.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.