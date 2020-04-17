Калуга, 17 апреля, 2020, 18:37 — ИА Регнум. В Калужской областной инфекционной больнице скончался 75-летний калужанин с положительными результатами теста на коронавирус. Он поступил в инфекционную больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. У мужчины был ряд хронических заболеваний. В течение суток врачи боролись за его жизнь, но не смогли его спасти. Об этом 17 апреля написал на странице в соцсети врио губернатора области Владислав Шапша.

Иллюстрация ИА REGNUM Калужская областная инфекционная больница

По официальным данным областного оперштаба на 17:00, в регионе зафиксирован 151 случай заражения коронавирусной инфекцией. 140 человек находятся на лечении, девять человек выздоровели, два человека умерло. Больше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Калуге — 53, в Обнинске — 23, в Боровском районе — 18.

Напомним, первым в регионе скончавшимся пациентом с COVID-19, стал житель Подмосковья. Мужчина приехал в регион, уже имея тяжелые симптомы заболевания. К врачам не обращался, на улице ему стало плохо и бригадой скорой медпомощи был доставлен в инфекционное отделение в Калуге. Врачи не смогли его спасти.