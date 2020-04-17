Кострома, 17 апреля, 2020, 18:05 — ИА Регнум. С 17 апреля сокращается частота курсирования поезда 148Я «Кострома — Москва» — об этом сообщает портал ОАО «РЖД». Состав будет отправляться из Костромы через день. С 22 апреля попасть из столицы на «родину Снегурочки» можно будет также через день.

Изменение графика движения поезда связано с сокращением спроса на поездки и «отсутствием у пассажиров возможности планировать путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации».

«Информация по графикам меняется очень быстро, поэтому мы советуем гражданам чаще отслеживать информацию на сайте в разделе «Коронавирус». Информация для наших клиентов», — сказали в пресс-службе СЖД.

Отметим, что с 15 апреля РЖД сократили периодичность курирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 экспресса отменили. Количество билетов, проданных компанией на апрель, сократилось к прошлому году на 76%, на май — на 70%. При улучшении ситуации холдинг обещает восстановить маршруты и увеличить периодичность курсирования поездов.