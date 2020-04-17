Калуга, 17 апреля, 2020, 19:34 — ИА Регнум. В Калуге 17 апреля поздравление с наступающим православным праздником Пасхи получили медики, лечащие больных с COVID-19 в областной инфекционной больнице. Куличи в больницу передали работники калужского хлебокомбината. Об этом сообщила ГТРК «Калуга».

Gtrk-kaluga.ru Медикам инфекционной больницы подарили пасхальные куличи

"Мы даже забыли, что скоро праздник, — сказала медсестра Ирина Зубарева. — Теперь коллектив сможет встретить Пасху хоть немного по-домашнему, с куличами. Люди ночуют здесь круглосуточно. Очень нам приятно, что не забыли про нас».

Жители и предприятия Калужской области благодарят медиков за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусом. Так, житель Обнинска заказал врачам скорой медпомощи пиццу на все дежурные бригады, а в областном центре одна из кофеен-пекарен передала в дар свежую партию хлебобулочных изделий коллективу калужской больницы скорой медицинской помощи.