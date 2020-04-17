Тамбов, 17 апреля, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Администрация Тамбовской области принимает все зависящие от нее меры для разрешения ситуация с дачными участками, оказавшимися в охранной зоне газопровода «Кирсанов-Тамбов», в интересах их владельцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики. В настоящее время предоставлена отсрочка исполнения решения суда 49 гражданам.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

По поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина помощь гражданам, включая представительство в суде, оказывают юристы государственного учреждения «Госюрбюро». В настоящее время предоставлена отсрочка исполнения решения суда 49 гражданам. Власти подчёркивают, что работа по юридическому сопровождению граждан проводится по всем возможным направлениям разрешения ситуации и будет продолжена вплоть до положительного результата.

Отметим, что тяжба между дачниками и газовиками длятся почти десять лет. В 1960-х годах, когда выделяли дачные участки, охранная зона газопровода составляла всего 25 метров. Однако затем границы охранной зоны были увеличены до 150 метров. Дачные домики и хозяйские постройки оказались незаконными и подлежащими сносу.

Ситуация находится на постоянном контроле администрации Тамбовской области. Губернатор неоднократно проводил переговоры с руководством Газпрома по поводу реконструкции газопровода. Так, в конце января 2020 года Александр Никитин провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимиром Мироновым по вопросам перспектив развития системы газоснабжения Тамбовской области. В том числе была затронута тема реконструкции объектов газотранспортной и газораспределительной систем Тамбовской области, вопросы снижения категорийности газопровода до ГРС-1 Тамбова и газопровода «Кирсанов-Тамбов».

Такое решение в перспективе позволит уменьшить размеры охранных зон и минимальных расстояний до магистральных газопроводов и снять практически все нарушения со стороны жителей пригорода Тамбова. В настоящее время газовиками разработана предпроектная документация. На проведение работ требуется 8 млрд рублей. Власти отмечают, что вопрос с поиском источников финансирования находится в стадии решения.