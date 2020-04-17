Тосно, Ленинградская область, 17 апреля, 2020, 17:56 — ИА Регнум. В Ленинградской области открылось новое судостроительное предприятие, на базе которого будут производиться судовые двигатели и дизель-генераторы, системы управления и судовые компрессорные установки для кораблей ВМФ России. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Lenobl.ru Новое предприятие «МПС»

Новое предприятие «МПС» («Морские Пропульсивные Системы») по производству судовых двигателей и систем управления открылось в промышленной зоне «Федоровское Тосненского района Ленинградской области.

На заводе будет производитьсясудовые двигатели и дизель-генераторы, системы управления и судовые компрессорные установки для кораблей ВМФ России. Объем инвестиций в новое предприятие составил около 1 млрд рублей. В планах компании дальнейшее расширение производства.

«Открытие нового производства именно сейчас, в условиях ограничений и пандемии символично и важно: и для меня, и для экономики области», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, 20 марта губернатором Ленинградской области были обнародованы меры региональной поддержки малого и среднего бизнеса в особых условиях, принимаемых для предотвращения распространения коронавируса. Так, к примеру, в Ленобласти распространение новой коронавирусной инфекции является форс-мажором, а также до 31 мая 2020 года введен мораторий по микрозаймам Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области для МСП из наиболее пострадавших отраслей.