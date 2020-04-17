Архангельск, 17 апреля, 2020, 17:08 — ИА Регнум. В этом году паводок в Архангельской области не будет сложным — уровни воды в Северной Двине ниже среднемноголетних значений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительстве региона.

ИА REGNUM Архангельск. Северная Двина

«На сегодняшний день проведены все основные превентивные мероприятия. Сейчас — стадия освобождения русла Северной Двины с целью принять основной ледоход. С помощью ледоколов «Росморпорта» «Капитан Чадаев» и «Капитан Евдокимов» очищаются Никольский, Маймаксанский, Корабельный и Мурманский рукава Северной Двины. Подход ледохода к Архангельску ожидаем 25−27 апреля», — рассказал руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский оценил прохождение ледохода и паводковую обстановку, совершив облет наиболее проблемных участков Северной Двины.

«Ситуация абсолютно контролируемая. Несмотря на все ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, контроль за вскрытием рек является обязательным. Все ледокольные и взрывные работы ведутся в соответствии с графиком, МЧС доложило о полной готовности сил и средств к любой ситуации. На сегодняшний день очевидно, что обстановка благоприятная, и мы не прогнозируем никаких рисков, связанных с прохождением ледохода и паводка», — сообщил Александр Цыбульский.

Несмотря на отсутствие тревожных прогнозов, во всех 12 зонах, подвергнутых риску подтопления, развернуты пункты временного размещения граждан, системы экстренного оповещения населения готовы к работе. Создан запас продуктов, топлива и медикаментов на заречных территориях.