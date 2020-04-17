Тамбовский губернатор: будет ещё 169 коек для пациентов с коронавирусом
Тамбов, 17 апреля, 2020, 17:06 — ИА Регнум. В Тамбовской области в ближайшее время планируется организовать ещё 169 коек для лечения пациентов, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
В регионе продолжается работа по обеспечению готовности медицинских учреждений к приему больных с коронавирусом. Об этом журналистам рассказал сегодня, 17 апреля, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он напомнил, что на днях в Тамбове на территории областной больницы открылся Центр лечения пневмоний на 80 коек. На брифинге он отметил, что в нём созданы хорошие условия для лечения больных.
По словам губернатора, ещё 70 коек в ближайшее время планируется открыть в Рассказовской ЦРБ и 99 коек — в Тамбовской ЦРБ. При этом 70% всех коек оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких. Отделения оснащены необходимой диагностической базой: рентген, УЗИ-аппараты, лабораторные анализаторы.
Глава региона также ответил на вопросы журналистов о мерах, предпринимаемых по стабилизации экономической ситуации в условиях противодействия коронавирусной инфекции. Журналистов интересовали решения по поддержке промышленности и малого бизнеса, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил на производстве и в период празднования Пасхи.
13 апреля, после недели выходных, продолжили работу предприятия системообразующих отраслей, а также ряд предприятий малого бизнеса, в том числе парикмахерские и автомастерские. Журналисты поинтересовались, не стало ли это причиной роста количества заразившихся коронавирусной инфекцией. Глава региона категорически не согласен с такой взаимосвязью. По его словам, «прирост статистики по выявленным фактам инфекций объясняется накопительным эффектом».
По его словам, сфера малого и среднего предпринимательства имеет большой удельный вес в региональной экономике: это более 100 тысяч работающих, пятая часть налогового прироста, многомиллиардные обороты.
При этом он заявил, что у исполнительной власти остается право на ослабление или принятие дополнительных мер в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в области. Приоритетом остается здоровье людей. Поэтому в преддверии Пасхи, в праздничные дни и в пасхальную неделю Александр Никитин еще раз попросил тамбовчан оставаться дома, соблюдая постановление главного санитарного врача, воздержаться от посещения храмов и кладбищ.