Тамбов, 17 апреля, 2020, 17:06 — ИА Регнум. В Тамбовской области в ближайшее время планируется организовать ещё 169 коек для лечения пациентов, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

В регионе продолжается работа по обеспечению готовности медицинских учреждений к приему больных с коронавирусом. Об этом журналистам рассказал сегодня, 17 апреля, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он напомнил, что на днях в Тамбове на территории областной больницы открылся Центр лечения пневмоний на 80 коек. На брифинге он отметил, что в нём созданы хорошие условия для лечения больных.

По словам губернатора, ещё 70 коек в ближайшее время планируется открыть в Рассказовской ЦРБ и 99 коек — в Тамбовской ЦРБ. При этом 70% всех коек оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких. Отделения оснащены необходимой диагностической базой: рентген, УЗИ-аппараты, лабораторные анализаторы.

«У нас есть план по перепрофилированию и других лечебных учреждений в случае более широкого распространения коронавирусной инфекции, — отметил Александр Никитин. — Подготовительная работа в медицинских учреждениях уже ведется наравне с деятельностью по закупке дополнительных средств индивидуальной защиты».

Глава региона также ответил на вопросы журналистов о мерах, предпринимаемых по стабилизации экономической ситуации в условиях противодействия коронавирусной инфекции. Журналистов интересовали решения по поддержке промышленности и малого бизнеса, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил на производстве и в период празднования Пасхи.

13 апреля, после недели выходных, продолжили работу предприятия системообразующих отраслей, а также ряд предприятий малого бизнеса, в том числе парикмахерские и автомастерские. Журналисты поинтересовались, не стало ли это причиной роста количества заразившихся коронавирусной инфекцией. Глава региона категорически не согласен с такой взаимосвязью. По его словам, «прирост статистики по выявленным фактам инфекций объясняется накопительным эффектом».

«Эти люди уже были госпитализированы и находились под наблюдением врачей на прошлой неделе, поскольку первый тест дал положительный результат. А через несколько дней пришли подтверждения из Москвы. Мы очень продуманно подходили к решению дать возможность работать малому бизнесу», — подчеркнул Александр Никитин, отмечая, что президент Владимир Путин дал регионам возможность принимать решения в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Мы проанализировали, какие сферы важны для обеспечения жизнедеятельности и для экономики региона. Среди них — перерабатывающие предприятия, производящие продукты питания. В постановлении прописаны жесткие условия по соблюдению санитарно-эпидемических правил в работающих коллективах. И это контролируется. Нарушители привлекаются к ответственности, которая, мы знаем, ужесточилась», — сказал губернатор.

По его словам, сфера малого и среднего предпринимательства имеет большой удельный вес в региональной экономике: это более 100 тысяч работающих, пятая часть налогового прироста, многомиллиардные обороты.

«Когда предприятия работают десятки лет, дисциплинированно платят налоги, «белые» зарплаты, то их необходимо поддерживать. Сегодня на основе президентских и правительственных инициатив в регионе разрабатывается комплексный план поддержки малого и среднего бизнеса. Я поручил экономическому блоку открыть группы в социальных сетях и оперативно давать ответы на вопросы, поступающие от бизнеса», — отметил руководитель региона.

При этом он заявил, что у исполнительной власти остается право на ослабление или принятие дополнительных мер в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в области. Приоритетом остается здоровье людей. Поэтому в преддверии Пасхи, в праздничные дни и в пасхальную неделю Александр Никитин еще раз попросил тамбовчан оставаться дома, соблюдая постановление главного санитарного врача, воздержаться от посещения храмов и кладбищ.

«Впереди — светлый праздник Пасхи. В пасхальную ночь я буду дома с семьей смотреть богослужение по телевидению. Видео и интернет-трансляция праздника будет организована на телеканале «Новый век» и на сайте тамбовской митрополии. Сегодня у прихожан есть благословение Патриарха оставаться дома. Я прошу всех тамбовчан также в эти дни быть дома, с семьей, в кругу родных. Нам нужно проявить единство в повышении уровне ответственности за себя и за других», — обратился Александр Никитин к жителям области.