Калуга, 17 апреля, 2020, 20:20 — ИА Регнум. В Калуге инсталляцию со сбитым в годы Великой Отечественной войны вражеским самолётом готовят сотрудники Группы компаний Pandora к предстоящему Дню Победы. О ходе подготовки ко 75-летию Победы и о работе в условиях пандемии сотрудники предприятия рассказали врио губернатора Владиславу Шапше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Калуге инсталляцию со сбитым в годы Великой Отечественной войны вражеским самолётом готовят сотрудники Группы компаний Pandora к предстоящему Дню Победы

Врио калужского губернатора Владислав Шапша 16 апреля посетил предприятия Группы Pandora — ООО «Завод Опытного Приборостроения», ООО «НПО Телеметрия», ООО «Пандора ЛЕД». Здесь производят охранно-противоугонную автоэлектронику, телеметрические комплексы, светодиодную продукцию. Действует производство полного цикла — от литья корпусов и светодиодов до готового продукта. Глава региона познакомился с технологией производства LED-светильников различного назначения, охранных систем и комплексов, а также с выпуском автомобильных светодиодных фар и зарядных станций для электромобилей. Также главе региона показали части будущей инсталляции ко Дню Победы — для неё планируется использовать сбитый в годы Великой Отечественной войны вражеский самолёт.

Главу области интересовало, как предприятия компании работают в условиях сложной эпидемической обстановки. Владислав Шапша рекомендовал руководству холдинга при необходимости своевременно обращаться за господдержкой. По его мнению, главное — в сложившейся непростой ситуации продолжать научные разработки и сохранить как можно больше рабочих мест.