Москва, 17 апреля, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Еще шесть фильмов добавил Госфильмофонд к своему проекту, приуроченному к 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Госфильмофонд России В шесть часов вечера после войны

Госфильмофонд России Великий перелом

К доступным для домашнего просмотра и показа на телеканалах и в онлайн-кинотеатрах фильмам добавились картины «Главный конструктор» (реж. Владимир Семаков, 1980 год), «Освобождённая земля» (реж. Александр Медведкин, 1946 год), «Подвиг разведчика» (реж. Борис Барнет, 1947 год), «Самый медленный поезд» (реж. Валерий Усков, Владимир Краснопольский, 1963 год), «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой» (реж. Олег Николаевский, 1970 год) и «Сын полка» (реж. Василий Пронин, 1946 год).

Госфильмофонд России В шесть часов вечера после войны

Юбилейный медиапроект Госфильмофонда стартовал в декабре 2019 года при поддержке Министерства культуры и Российского военно-исторического общества. По замыслу организаторов оцифрованные фильмы военных и послевоенных лет должны были бесплатно предлагаться городским кинотеатрам, сельским домам культуры и культурным центрам.

Госфильмофонд России Два бойца

Первоначально это были 20 фильмов из сокровищницы Госфильмофонда: «В шесть часов вечера после войны» (реж. Иван Пырьев, 1944 год), «Великий перелом» (реж. Фридрих Эрмлер, 1945 год), «Грозные ночи» (реж. Владимир Довгань, 1960 год), «Два бойца» (реж. Леонид Луков, 1943 год), «Жди меня» (реж. Борис Иванов, Александр Столпер, 1943 год), «Железное поле» (реж. Ярополк Лапшин, 1986 год), «Звезда» (реж. Александр Иванов, 1949 год), «Здесь твой фронт» (реж. Эдуард Гаврилов, 1983 год), «И ты увидишь небо» (реж. Георгий Кузнецов, 1978 год), «Любой ценой» (реж. Анатолий Слесаренко, 1959 год), «Молодая гвардия» (реж. Сергей Герасимов, 1948 год), «Назначаешься внучкой» (реж. Ярополк Лапшин, 1975 год), «Небесный тихоход» (реж. Семен Тимошенко, 1945 год), «Отряд специального назначения» (реж. Георгий Кузнецов, 1987 год), «Охота на единорога» (реж. Владимир Лаптев, 1989 год), «Перед рассветом» (реж. Ярополк Лапшин, 1989 год), «Рядовой Александр Матросов» (реж. Леонид Луков, 1947 год), «Сильные духом» (реж. Виктор Георгиев, 1967 год), «Сын полка» (реж. Георгий Кузнецов, 1981 год) и «Ты помнишь» (реж. Олег Николаевский, 1979 год).

Госфильмофонд России Небесный тихоход

Проект практически мгновенно получил международный резонанс. Заявки на цифровые копии стали поступать из Италии, Великобритании, Греции, Македонии, Австралии и других стран. Всего за три месяца для бесплатных показов было передано около 4000 копий.

После того как из-за распространения коронавирусной инфекции закрылось большинство кинотеатров и домов культуры, проект был переориентирован на онлайн-площадки и телеканалы. Фильмы были также выложены на YouTube-канал Госфильмофонда России.

Госфильмофонд России Жди меня

Напомним, Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации, ранее — Всесоюзный государственный фонд кинофильмов, Госфильмофонд был создан 4 октября 1948 года, он был преобразован из Всесоюзного фильмохранилища, созданного в 1935 году. Хранилища Госфильмофонда располагаются в подмосковном Домодедово, в районе Белые Столбы и занимают 170 гектаров территории.