Ханты-Мансийск, 17 апреля, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Из ХМАО через Тюмень в челябинский приют для диких животных «Спаси меня» попали три медвежонка, найденные в югорском лесу в истощённом состоянии. Об том сообщил в своём аккаунте сети Instagram руководитель приюта Карен Даллакян.

Аккаунт Instagram Карена Даллакяна Screenshot

Трёх бурых медвежат сегодня в Челябинск привезли добровольцы из Тюмени.

«Волонтёры пробыли в дороге 15 часов и проехали более 400 километров, чтобы доставить сирот к нам. Мишкам около двух месяцев — это два брата с сестрой. Малышей обнаружили местные жители поселка в Югре истощенными от голода. По всей вероятности, браконьеры убили медведицу и оставили её потомство на произвол судьбы. После этого о них заботились волонтёры. Сейчас медвежата находятся на карантине. В ближайшее время мы разработаем план по их возвращению в дикую природу», — пишет Карен Даллакян.

По словам директора приюта «Спаси меня», волонтёры нашли медвежат по объявлению о продаже. Косолапых малышей выкупил тюменский врач. Он же профинансировал доставку медвежат в приют для диких животных. Сейчас лесным обитателям нормализируют работу желудочно-кишечного тракта.

«Состояние удовлетворительное у медвежат. Вчера они под солнцем лучами загорали, ванны принимали, играли, много спят, как и все дети», — сообщил Карен Даллакян «Новостям Югры».

Потом косолапых малышей отправят на самолёте на Дальний Восток, в специальный реабилитационный центр. И только потом они будут выпущены в естественную среду обитания.