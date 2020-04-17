Волонтёры из Тюмени и Челябинска спасли трёх медвежат из Югры
Ханты-Мансийск, 17 апреля, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Из ХМАО через Тюмень в челябинский приют для диких животных «Спаси меня» попали три медвежонка, найденные в югорском лесу в истощённом состоянии. Об том сообщил в своём аккаунте сети Instagram руководитель приюта Карен Даллакян.
Трёх бурых медвежат сегодня в Челябинск привезли добровольцы из Тюмени.
По словам директора приюта «Спаси меня», волонтёры нашли медвежат по объявлению о продаже. Косолапых малышей выкупил тюменский врач. Он же профинансировал доставку медвежат в приют для диких животных. Сейчас лесным обитателям нормализируют работу желудочно-кишечного тракта.
Потом косолапых малышей отправят на самолёте на Дальний Восток, в специальный реабилитационный центр. И только потом они будут выпущены в естественную среду обитания.