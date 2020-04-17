«Мертвому припарка»: костромские перевозчики о поддержке властей
Кострома, 17 апреля, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Костромские власти планируют предоставить местным перевозчикам 50-процентную «скидку» на уплату транспортного налога за 2020 год — передает корреспондент ИА REGNUM. Претендовать на преференции смогут владельцы транспортных средств категории «М3», осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Соответствующие поправки в законодательство, предложенные губернатором Сергеем Ситниковым в связи с «ухудшением ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции», 16 апреля рассмотрел комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам Костромской областной думы.
Однако этот вид и размер поддержки бизнеса не воодушевил костромских перевозчиков.
Летом перевозчиков ждет ухудшение ситуации — немалую долю пассажиров от общего потока составляют учащиеся вузов, школ и средних учебных заведений. Реальную помощь предпринимателям могут дать компенсации затрат по уплате лизинговых платежей. Большая часть городского транспорта взята перевозчиками в долгосрочную аренду.
Сейчас транспортный налог в дорожный фонд Костромского региона оплачивают владельцы 424 автобусов, обслуживающих город и межмуниципальные маршруты. Общий годовой объем уплаченного ими налога составляет около 3,4 млн. рублей. Известно, что поправки в областной закон о транспортном налоге в первом чтении, во втором и окончательной редакции рассмотрят на ближайшем заседании областной Думы.