Кострома, 17 апреля, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Костромские власти планируют предоставить местным перевозчикам 50-процентную «скидку» на уплату транспортного налога за 2020 год — передает корреспондент ИА REGNUM. Претендовать на преференции смогут владельцы транспортных средств категории «М3», осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Соответствующие поправки в законодательство, предложенные губернатором Сергеем Ситниковым в связи с «ухудшением ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции», 16 апреля рассмотрел комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам Костромской областной думы.

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Однако этот вид и размер поддержки бизнеса не воодушевил костромских перевозчиков.

«У меня 10 автобусов такой категории, я осуществляю перевозки по маршрутам No2 и No51 в Костроме. Транспортный налог все автобусы составляет 50−60 тысяч в год. Учитывая, что за последние два месяца — март и апрель выручка упала с 1,5 миллиона до 200 — 300 тысяч в месяц, я думаю, что особого облегчения от этой помощи мы не заметим. 25 тысяч рублей в год — это мертвому припарка. Но, с другой стороны, в сложившейся ситуации поможет любая копейка. Часть предприятий закрыты, студенты и школьники тоже не ездят — все переведены на дистанционное обучение, — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор ООО «Майс» Сергей Пресняков.

Летом перевозчиков ждет ухудшение ситуации — немалую долю пассажиров от общего потока составляют учащиеся вузов, школ и средних учебных заведений. Реальную помощь предпринимателям могут дать компенсации затрат по уплате лизинговых платежей. Большая часть городского транспорта взята перевозчиками в долгосрочную аренду.

«Я понимаю, что все зависит от бюджета. Нас, перевозчиков, никогда особо не баловали выплатами — мы всегда зарабатывали сами на себя, на замену техники. Но думаю, на уровне области можно было бы предусмотреть компенсации по лизингам. Насколько знаю, в нем у нас практически весь транспорт, и не все за него успели расплатиться. Ситуация может ухудшиться — лето у нас всегда провальное по выручкам из-за того, что нет школьников и студентов. С другой стороны, работу мы приостановить не можем — нужно возить людей, предприятия возобновляют работу. Сейчас мы можем оплачивать только работу водителей, платить федеральные налоги, оплачивать ГЛОНАСС, обслуживание транспорта, и аренду пока нечем», — добавил Сергей Пресняков.

Сейчас транспортный налог в дорожный фонд Костромского региона оплачивают владельцы 424 автобусов, обслуживающих город и межмуниципальные маршруты. Общий годовой объем уплаченного ими налога составляет около 3,4 млн. рублей. Известно, что поправки в областной закон о транспортном налоге в первом чтении, во втором и окончательной редакции рассмотрят на ближайшем заседании областной Думы.