Белгород, 17 апреля, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Уникальный для региона парк «Ривьера» возводят недалеко от посёлка Разумное в пригороде Белгорода. На территории свыше 11 гектаров обустроят пешеходные и детские зоны, воссоздадут природную зону с богатой флорой, которая привлечёт многочисленных птиц, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГК «Агро-Белогорье».

ГК «Агро-Белогорье» Парк «Ривьера»

Парк задуман как уголок природы с естественной средой обитания для многих видов птиц. На площади более 11 гектаров формируют водные каналы и искусственные озёра, высаживают деревья, кустарники и многолетние растения, обустраивают мостики и пешеходные дорожки. По замыслу авторов проекта, парк станет естественной средой обитания для многочисленных видов воробьинообразных, гусеобразных и певчих птиц.

«Главная задача парка — вдохновлять на общение с природой каждого, кто устал от бесконечной суеты городской жизни. Парк «Ривьера» задуман как публичное пространство, выполненное с уважением к местной флоре. Уже сегодня на его территории замечены редкие и интересные виды: жаворонок, трясогузка, цапли. Пара цапель регулярно танцует тут по каналам. Благодаря водному каналу и озёрам это место привлекательно для птиц. Если вечером здесь прогуляться, можно услышать, как поют лягушки, — не зря цапли полюбили эти места», — отмечает проектировщик парка Анна Гамурак.

В парке уже появился вольер с ланями, которых могут покормить посетители. Также здесь оборудуют спортивные и детские площадки — откроют пункт проката инвентаря, установят различные тренажёры, игровое оборудование, в том числе восьмиметровую горку, аналогов которой нет в регионе.

Природный уголок разместили рядом с аквапарком «Лазурный» и курортным комплексом «Ривьера». В проект вложено уже порядка 140 млн рублей.