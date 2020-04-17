Под Белгородом появится новый природный парк
Белгород, 17 апреля, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Уникальный для региона парк «Ривьера» возводят недалеко от посёлка Разумное в пригороде Белгорода. На территории свыше 11 гектаров обустроят пешеходные и детские зоны, воссоздадут природную зону с богатой флорой, которая привлечёт многочисленных птиц, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГК «Агро-Белогорье».
Парк задуман как уголок природы с естественной средой обитания для многих видов птиц. На площади более 11 гектаров формируют водные каналы и искусственные озёра, высаживают деревья, кустарники и многолетние растения, обустраивают мостики и пешеходные дорожки. По замыслу авторов проекта, парк станет естественной средой обитания для многочисленных видов воробьинообразных, гусеобразных и певчих птиц.
В парке уже появился вольер с ланями, которых могут покормить посетители. Также здесь оборудуют спортивные и детские площадки — откроют пункт проката инвентаря, установят различные тренажёры, игровое оборудование, в том числе восьмиметровую горку, аналогов которой нет в регионе.
Природный уголок разместили рядом с аквапарком «Лазурный» и курортным комплексом «Ривьера». В проект вложено уже порядка 140 млн рублей.