Калуга, 17 апреля, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Компания Volkswagen Group Rus 27 апреля частично восстановит выпуск авто на калужском автозаводе. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе компании.

Vwgroup.ru Завод компания Volkswagen Group Rus в Калуге.

В Volkswagen Group Rus уточнили, что возобновление производства будет осуществляться с соблюдением всех необходимых мер безопасности в условиях распространения коронавируса.

«Тем не менее, для поддержания достаточного уровня объемов производства, работа дилерских центров с выполнением всех мер по охране здоровья, требуемых государственными органами, должна быть разрешена», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 марта немецкий концерн Volkswagen приостановил производство автомобилей на калужском заводе на две недели, что было связано с недостатком поставляемых компонентов с автозаводов Европы.

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