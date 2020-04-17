Санкт-Петербург, 17 апреля, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и его жена отчитались о своих доходах за 2019 год. Губернаторская чета суммарно заработала в прошлом году 22,2 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

Как и в предыдущие года, супруга губернатора зарабатывает в несколько раз больше своего мужа. Это следует из опубликованных 17 апреля на сайте администрации Ленинградской области деклараций о доходах.

Согласно данным за 2019 год, Александр Дрозденко смог заработать 6 007 445,89 рублей, что немного больше показателя за предыдущий период. За 2018 году губернатор задекларировал доход в 5,022 млн рублей.

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Ирина Дрозденко в 2019 году сумела заработать 16 259 397,12 рублей, в то время как по данным за 2018 год ее доход составил более 14,6 млн рублей.

Как и ранее, в пользовании у губернатора региона значится квартира, площадью 305 кв. м. и жилой дом 327,9 кв. м. Ему принадлежат легковой автомобиль Volvo XC 90, квадроцикл «Ямаха» 700, снегоход SKI-DOO SKANDIC WT 900 ACE, мотоцикл Harley-Davidson FLHXSE, прицеп для квадроцикла ЛАВ 81 012А, прицеп бортовой с крышкой ЛАВ 81 012А.

В декларации Ирины Дрозденко значится все тот же Land Rover Discovery, а также четыре земельных участка площадью от 11 кв. м. до 4 634,2 кв. м, жилой дом 327,9, 2/3 квартиры 305 кв. м, автостоянка 1095,7 4 кв. м, гостевой дом 46,4 кв. м, 2/3 доли хозяйственного блока 30,3 4 кв.м. с гаражом и два нежилых здания 115,6 и 51,6 кв.м.