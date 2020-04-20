Война: Красная армия произвела первые выстрелы по Берлину. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 20 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 20 апреля: в 1944 году Красная армия вышла к Севастополю и начала подготовку к штурму, в 1945 году — произвела первые выстрелы по Берлину.
«В тяжелые дни, когда немцы рвались к Ленинграду, артиллеристы своим огнем преграждали путь врагу к северной советской столице. С тех пор прошло много времени, и сейчас это соединение громит врага в районе Берлина. Артиллеристам-ленинградцам выпала честь первыми стрелять по Берлину».