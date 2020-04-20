Москва, 20 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

«В тяжелые дни, когда немцы рвались к Ленинграду, артиллеристы своим огнем преграждали путь врагу к северной советской столице. С тех пор прошло много времени, и сейчас это соединение громит врага в районе Берлина. Артиллеристам­-ленинградцам выпала честь первыми стрелять по Берлину».

газета «Красная звезда»