Козельск, Калужская область, 17 апреля, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Известный в православном мире Введенский Ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь в Козельском районе Калужской области впервые за его историю на пасхальные праздники будет недоступен для посещения, сообщает 17 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Optina.ru В монастыре Оптина пустынь.

Согласно предписанию управления Роспотребнадзора по Калужской области, с целью снижения рисков распространения коронавируса в период с 16 по 30 апреля приостанавливаются массовые мероприятия Калужской митрополии.

«Это распоряжение властей коснулось и нашей обители Оптина пустынь, где на Пасху богослужение будут обязательно проведено, но только священнослужителями в присутствии братии обители», — сказал представитель монастыря.