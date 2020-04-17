Ярославль, 17 апреля, 2020, 14:21 — ИА Регнум. Китайские представители ярославской региональной общественной организации «Общество дружбы с Китаем» встретились с руководством Ярославского района Ярославской области.

Фото администрации Ярославского района

Президент организации Хань Синтвэнь и почетный председатель общества Ван И обсудили с главой Ярославского района Николаем Золотниковым совместные планы по сотрудничеству.

В качестве дружеского подарка «Общество дружбы с Китаем» передало 2,5 тысячи медицинских масок для нужд Ярославского района.

Глава района поблагодарил китайских товарищей за помощь и поддержку.