Ярославль, 17 апреля, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Доступ в храмы Ярославской епархии на ночную пасхальную службу будет открыт для верующих, но им необходимо будет соблюдать определенные меры защиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии. В частности, в церковь пустят только в том случае, если прихожанин наденет маску или будет использовать другое средство индивидуальной защиты. Также во всех храмах епархии будет сделана специальная разметка, чтобы верующие располагались в полутора метрах друг от друга. После заполнения церкви подобным образом доступ в церковь будет закрыт.

Ярославская митрополия Служба в Успенском кафедральном соборе

«Скорее всего, в ночном крестном ходе, который является частью любой пасхальной службы, сможет принять участие только духовенство. Кроме того, верующие, которые не попадут в храм, смогут следить за аудио-трансляцией службы», — пояснил пресс-секретарь Ярославской епархии, иерей Александр Сатомский.

В епархии отдельно разъяснили ситуацию по причастию. Даже если прихожанин не будет находиться в храме во время пасхальной службы, он сможет по ее окончании получить причастие.

«При этом мы еще раз и еще раз говорим о словах святейшего патриарха, который в условиях нынешней ситуации призвал воздержаться от посещения храмов. В условиях распространения коронавирусной инфекции, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно. Кроме того, службы в храмах будут идти всю Светлую пасхальную неделю. Тем, кто готовились и не представляют себе Пасхи без причастия, стоит прийти в храм в будние дни», — добавил Александр Сатомский.

По словам официального представителя Ярославской епархии освящение куличей и пасх пройдет в субботу перед входом в храмы, также подобная процедура организована на территории нескольких ярославских предприятий.