Ростов-на-Дону, 17 апреля, 2020, 13:50 — ИА Регнум. В Миллеровском районе Ростовской области произошёл ландшафтный пожар, в связи с чем сотрудникам дорожной полиции пришлось перекрыть трассу М-4 «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 17 апреля.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Из-за пожара перекрыт участок трассы

Сообщение о возгорании в районе хутора Локтев поступило около 10:30 мск. В результате пожара произошло сильное задымление. Из-за плохой видимости участок трассы М-4 «Дон» был закрыт в обоих направлениях.

В настоящее время пожар ликвидирован. К тушению было привлечено 18 человек и пять единиц техники. Движение по автодороге восстановлено. По данным регионального управления ГИБДД, «на месте продолжают работу два экипажа ДПС».