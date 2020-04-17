Банк России из-за коронавируса упростил калужанам оформление полиса ОСАГО
Калуга, 17 апреля, 2020, 19:30 — ИА Регнум. Жители Калужской области в период режима самоизоляции смогут приобрести полисы ОСАГО без прохождения технического осмотра автомобилей. Об этом 17 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий Калужским отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.
На время действия ограничительных мер Банк России рекомендовал страховым компаниям продавать «автогражданку» без техосмотра. Однако, после того, как такой режим самоизоляции отменят, владельцы полисов ОСАГО должны будут предоставить страховщику диагностическую карту. Приобрести полис можно дистанционно, на сайте любой страховой компании, имеющей лицензию.
В начале апреля онлайн-продажи полисов ОСАГО выросли на четверть по сравнению с мартом. Не имея возможности заключить договор онлайн, клиент может обратиться в дежурные офисы страховых компаний.