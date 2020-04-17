Калуга, 17 апреля, 2020, 19:30 — ИА Регнум. Жители Калужской области в период режима самоизоляции смогут приобрести полисы ОСАГО без прохождения технического осмотра автомобилей. Об этом 17 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий Калужским отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

Фото пресс-службы калужского отделения ГУ Банка России Здание калужского отделения ГУ Банка России

На время действия ограничительных мер Банк России рекомендовал страховым компаниям продавать «автогражданку» без техосмотра. Однако, после того, как такой режим самоизоляции отменят, владельцы полисов ОСАГО должны будут предоставить страховщику диагностическую карту. Приобрести полис можно дистанционно, на сайте любой страховой компании, имеющей лицензию.

«Электронный полис ОСАГО — это альтернатива бумажному. Для оформления договора через интернет потребуется паспорт, водительское удостоверение, паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации. Рекомендую переходить по ссылкам на официальные страницы страховых компаний с сайта Российского союза автостраховщиков либо уточнять о наличии лицензии на сайте Банка России», — сказала Ирина Карлаш.

В начале апреля онлайн-продажи полисов ОСАГО выросли на четверть по сравнению с мартом. Не имея возможности заключить договор онлайн, клиент может обратиться в дежурные офисы страховых компаний.