Ярославль, 17 апреля, 2020, 13:21 — ИА Регнум. В Ярославской области добровольцы волонтерского штаба «#МыВместе» выполнили 600 заявок от жителей. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Yarregion.ru Работа волонтеров

«По нескольку раз в день более двухсот человек доставляют всем нуждающимся продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, — рассказала заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Вера Даргель. — Благодаря информации в социальных сетях, об акции узнают все больше неравнодушных граждан. Увидев записи у своих знакомых и друзей, люди тоже присоединяются к акции».

Власти снабдили добровольцев бесплатными проездными билетами, также чиновники и региональное отделение ОНФ помогают автотранспортом. Также волонтеры штаба участвуют в акции полиции «Вирус добра» по сбору и доставке продуктов питания для детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.