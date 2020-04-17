Данилов, Ярославская область, 17 апреля, 2020, 12:38 — ИА Регнум. В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту гибели главы городского поселения Данилов Ивана Свечушкина и его супруги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР По Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Сгоревший дом Ивана Свечушкина

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«Из материалов уголовного дела следует, что сегодня ночью произошло возгорание частного дома, расположенного на улице Луговой города Данилова Ярославской области. В результате пожара погибли хозяин жилища и его супруга. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены медицинская и пожаротехническая судебные экспертизы», — сообщили в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

По информации источников ИА REGNUM, предварительной причиной ночного пожара называется неисправность электропроводки. Мэр жил в старом деревянном доме. Обязанности главы Данилова сейчас исполняет Марина Смирнова — заместитель погибшего мэра.