Калуга, 17 апреля, 2020, 12:39 — ИА Регнум. В Калужской области из-за повышенного спроса наблюдается дефицит медицинских и гигиенических масок. Об этом заявил на заседании сессии Законодательного собрания региона министр конкурентной политики области Николай Владимиров, сообщает 17 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Средства защиты.

По словам министра, в настоящее время производством средств индивидуальной защиты в регионе занимаются порядка 13 предприятий. Десять предприятий в день выпускают не менее 140 тыс. одноразовых медицинских масок. Также силами местных предпринимателей налажен пошив гигиенических (многоразовых) масок — по шесть-семь тысяч масок в день (рекомендация Минпромторга России). Маски активно шьют в Калуге, Обнинске, в Барятинском, Думиничском, Кировском, Козельском, Людиновском, Мосальском, Сухиничском, Тарусском и Хвастовичском районах. Помимо этого в область потупили 414 тысяч медицинских масок и тысяча одноразовых защитных костюмов, которые были переданы медицинским учреждениям.

Почти 300 тыс. масок были отправлены для продажи населению. В аптеках средняя цена составляет 35−45 рублей за одну маску. Впрочем, купить медицинскую маску в аптеках области сегодня по-прежнему трудно, так как они имеются в наличии только в 12,5% аптек.