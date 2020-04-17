Кострома, 17 апреля, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Военные починили разрушенный паводком мост в Макарьевском районе Костромской области. Об этом 16 апреля сообщила администрация муниципального района.

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«Совместными усилиями работы по восстановлению моста выполнены, с сегодняшнего дня мост открыт для движения транспорта», — говорится в сообщении администрации.

Напомним, одна из опор переправы через Унжу покосилась 19 марта, не выдержав масс льда, движущихся по реке. Мост соединял населенные пункты Макарьевского района, расположенные по разным берегам реки.

Из-за его поломки отрезанными от большой земли оказались 2,5 тысячи жителей Горчухинского сельского поселения. В населенных пунктах возникали проблемы с продовольствием и медицинским обеспечением.

Двухсотметровый разборный автопешеходный мост построили военные автомобильно-дорожной службы Западного военного округа. Торжественное открытие переправы состоялось в 2016 году. Объект числится на балансе Министерства обороны России, обслуживанием переправы занимается «Костромаавтодор».