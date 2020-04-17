Калуга, 17 апреля, 2020, 11:53 — ИА Регнум. В Калужской области 17 апреля подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Иллюстрация ИА REGNUM В лаборатории инфекционной больницы

По официальным данным областного оперштаба на 10:30, в регионе зафиксирован 151 случай заражения коронавирусной инфекцией. 141 человек находится на лечении, девять человек выздоровели, один человек умер. На COVID-19 обследовано 5454 человека. За сутки проведено 291 исследование. 1521 человек находится дома под наблюдением, 2912 человека по результатам анализов сняты с наблюдения.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости COVID-19 в Калужской области составляет 12,2 на 100 тысяч населения, что меньше показателя среднероссийской заболеваемости (19,03).