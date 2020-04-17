Москва, 17 апреля, 2020, 11:38 — ИА Регнум. Состоялась жеребьёвка основного этапа Чемпионата России по киберспорту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ФКС России 17 апреля.

ФКС России Кубок победителя

Матчи основного этапа пройдут в онлайн-формате с 18 апреля по 10 мая 2020 года. Они будут разделены на два направления: групповой этап и плей-офф.

Попасть в основной этап участники могли по результатам региональных матчей. Всего в них приняли участие больше 20 тыс. человек со всей страны.

Напомним, соревнования в рамках Чемпионата России по киберспорту пройдут в шести дисциплинах: Dota 2, Clash Royale, NHL 20, Rotor Rush, Tekken 7 и StarCraft II. Организатором мероприятия выступает Федерация компьютерного спорта России.