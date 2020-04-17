Ярославль, 17 апреля, 2020, 11:36 — ИА Регнум. В Ярославской области выросло количество выздоровевших от COVID-19. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ярославская инфекционная больница

«Ещё пятерых жителей региона наши врачи вылечили от коронавируса. Количество новых зараженных увеличилось на 19 человек. Пациенты с диагнозом Ещё пятерых жителей региона наши врачи вылечили от коронавируса. Количество новых зараженных увеличилось на 19 человек. Пациенты с диагнозом COVID-19 появились в Ростовском и Борисоглебском районах», — сообщил Дмитрий Миронов.

Таким образом число выздоровевших в Ярославской области достигло 12 человек.

Заражения коронавирусом выявлены уже в 10 районах Ярославской области из 19: Ярославль — 34; Гаврилов-Ям — 14; Переславский городской округ — 12; Рыбинск — 9; Рыбинский МР — 3; Тутаевский МР — 4, Углич — 2; Ярославский МР — 1; Ростовский МР — 1; Борисоглебский МР — 1. Пока что инфицированных нет в малонаселенных северных и северо-западных районах.