Кострома, 17 апреля, 2020, 10:58 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников завел личную страницу в социальной сети Instagram — передает корреспондент ИА REGNUM. В первом опубликованном сообщении политик пояснил необходимость присутствия на площадке:

Скриншот старицы Сергея Ситникова в Instagram

«Сейчас наступили очень непростые времена. Наши встречи, в том числе на улицах, стали крайне редкими, а зачастую — просто невозможными. В этой связи я принял для себя решение о необходимости выйти в сеть со своим аккаунтом. Большинство из вас знают мое отношение к социальным сетям. Но, не имея возможности общаться со многими из вас лично, считаю необходимым зарегистрировать свой аккаунт», — отметил Ситников.

Губернатор пообещал вести аккаунт лично, читать все сообщения и «стараться отвечать на многие из них». Глава региона выразил надежду, что в общении с пользователями «не будет хамства и тех вещей, которые непозволительны порядочным людям».

Напомним, на пресс-конференции 2019 года с присутствием журналистов Ситников скептически отозвался об идее общения через соцсети:

«Вы мне предлагаете, как господину Трампу, государственным управлением через «Твиттер» заниматься? Как говорил классик, ничто не заменит живого человеческого общения. Можно завести себе аккаунт, заниматься им, а если времени не будет? Кого-то ставить вместо себя… Я живу достаточно открыто, езжу без охраны, с людьми общаюсь запросто. Уйду когда-нибудь на пенсию, заведу себе аккаунт и буду учить молодежь жизни», — отметил губернатор.