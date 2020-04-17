Заводоуковск, Тюменская область, 17 апреля, 2020, 10:36 — ИА Регнум. В тюменском городе Заводоуковске ребята из Центра развития детей и молодежи решили нарисовать открытки пожилым людям, которые справляют дни рождения в условиях самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в центре.

Центра развития детей и молодежи Заводоуковска Нарисуем добро вместе

«В это непростое время, когда мы должны сидеть по домам из-за коварного вируса, пожилым людям ещё сильнее хочется внимания и заботы. Мы обращаемся ко всем школьникам и воспитанникам детских садов. Давайте вместе с вами сделаем хорошее дело и поучаствуем в акции #МыВместе», — поясняют цели акции творческие ребята из Заводоуковска на странице Центра развития детей и молодежи «ВКонтакте».

Добрые дела можно творить из дома. Предлагается нарисовать открытку с добрыми пожеланиями людям старшего поколения, выложить рисунки в социальные сети. Обязательно указать хештеги #РДШ, #МыВместе и #ДариТепло2020. Должна быть указана фамилия и имя автора, возраст и город. Самые трогательные пожелания станут реальными открытками.