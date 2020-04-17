Калуга, 17 апреля, 2020, 10:43 — ИА Регнум. В Калужской области в зоне особого наблюдения органов Роспотребнадзора и полиции станет посещение жителями и гостями региона кладбищ и храмов, а также будет усилен контроль за соблюдением гражданами ограничительного режима. Об этом шла речь 16 апреля на заседании рабочей группы областного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иллюстрация ИА REGNUM В Калуге будет усилен контроль за соблюдением гражданами ограничительного режима.

Участники видеоконференции говорили о том, что анализ ситуации с распространением коронавируса показывает необходимость дальнейшего расширения контрольных мер — прежде всего, за лицами, контактировавшими с больными COVID-19, которые могут представлять потенциальную угрозу для окружающих и должны находиться в строгой изоляции. Было рекомендовано органам Роспотребнадзора вместе с полицией контролировать таких граждан, выявлять их место нахождения и, в случае нарушения карантинного режима, применять к ним меры административной ответственности. В частности, начальник регионального Управления МВД России Александр Дедов рассказал о проводимой работе с использованием данных сотовых операторов в соответствии с российским законодательством.

Врио калужсксого губернатора Владислав Шапша подчеркнул необходимость соблюдения режима самоизоляции гражданами и поручил ответственным ведомствам использовать все возможные средства контроля за исполнением ограничительного режима.