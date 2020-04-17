Ярославль, 17 апреля, 2020, 10:07 — ИА Регнум. В Ярославле студентам отказывают в возвращении денег за месячные проездные билеты, которые стали ненужными из-за введения дистанционного обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала мама студентки Наталья Верешко.

Yarregion.ru Валидатор в общественном транспорте

«Деньги на проездной у дочери закончились 13 марта. Продлили проездной до 13 апреля, заплатили 700 рублей. Кто мог знать, что занятия отменят и проездной будет не нужен? Дочь съездила два раза. Попытались вернуть деньги, но в «Яргортрансе» нам отказали. Сказали, что ездить по проездному никто не запрещает. Деньги возвращают только тем, кто не совершил ни одной поездки. Но кто мог предвидеть такую ситуацию? У нас многодетная семья, и эти 700 рублей очень бы пригодились», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Ярославля Наталья Верешко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после начала эпидемии городские власти сократили количество рейсов общественного транспорта в связи с падением пассажиропотока.