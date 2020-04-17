Ярославль, 17 апреля, 2020, 09:24 — ИА Регнум. 17 апреля в Данилове Ярославской области погиб глава городского поселения Данилов Иван Свечушкин и его супруга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Даниловского района.

Smo.yarregion.ru Иван Свечушкин

«Примерно в час ночи произошел пожар в жилом доме. В доме были обнаружены двое погибших: глава города и его жена. Сейчас проводятся следственные действия. Скорее всего, это несчастный случай. Конфликтов у него не было», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Даниловского муниципального района Александр Смирнов.

Иван Свечушкин родился 27 мая 1975 года. Главой Данилова был избран в декабре 2018 года. Прошёл путь от помощника машиниста до заместителя начальника Моторвагонного депо «Данилов». В 2002 году закончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности инженер путей сообщения-электромеханик. В администрации поселения он работал с 2014 года.