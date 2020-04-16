Донецк , Ростовская область, 17 апреля, 2020, 02:18 — ИА Регнум. Пожар охватил площадь в 900 квадратных метров в здании заброшенной пилорамы в городе Донецк Ростовской области, 17 апреля сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

ГУ МЧС РФ по Новгородской области Тушение пожара

Для ликвидации возгорания задействовано 55 человек и 12 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в городе Люберцы Московской области произошел пожар на складе с мебелью.