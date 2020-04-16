Тирасполь, 17 апреля, 2020, 02:05 — ИА Регнум. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Приднестровье 16 апреля возросло до 202 человек. Как сообщили ИА REGNUM в МВД ПМР, за последние сутки из лаборатории в Кишиневе пришло подтверждение 16 новых случае заражения жителей ПМР.

Minzdrav.gospmr.org Больница. Приднестровье

На данный момент 188 человек проходят лечение на территории ПМР, одна женщина находится в кишинёвской больнице, три пациента. У 66 пациентов с коронавирусом на фоне инфекции возникла пневмония.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский поручил изучить вопрос организации дополнительных исследовательских лабораторий по выявлению COVID-19 на территории ПМР.

Первая такая лаборатория вскоре откроется в Тирасполе, там пройдет пробное тестирование, и впоследствии там смогут проводить порядка 60 тестов в сутки. До сих пор все анализы жителей Приднестровья отправлялись в столицу соседней Молдавии Кишинев.

17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях.