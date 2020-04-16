Москва, 17 апреля, 2020, 00:35 — ИА Регнум. На прошедшей неделе 33 летательных аппарата иностранных государств (24 самолёта-разведчика и девять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 17 апреля опубликовала газета «Красная звезда».

U.S. Air Force Самолёт-разведчик U-2 ВВС США

Истребители дежурных сил ПВО на перехват возможных нарушителей государственной границы России не вылетали.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 356 лётных смен на 78 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 540 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 6,7 тыс. практических мероприятий, а также более 1 тыс. занятий по вождению (из них 45% — ночью) на 76 полигонах. Десантниками было выполнено более 6 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 90 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа был отремонтирован и поставлен в войска самолёт Ил-76.

По контракту на военную службу приняты более 700 солдат и сержантов. Поступили на военную службу 5 офицеров.