Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2020, 23:43 — ИА Регнум. Африканские страны могут столкнуться с очень тяжёлыми последствиями пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН АнтониуГутерреш в своём видеообращении.

U.S. Mission Антониу Гутерреш

Последствия для стран Африки, по прогнозам главы ООН, могут оказаться «самыми серьёзными». Так что государствам континента надо активизировать свои усилия.

По словам Гутерриша, правительства африканских стран многое сделали, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Положительную роль в этом сыграло сотрудничество с ООН.

Среди хорошо проявивших себя стран Гутерриш отметил Уганду, Намибию, Египет, — эти государства экономически поддержали своих сограждан и бизнес.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Африке количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 17 тысяч, количество летальных исходов достигло 910.