Севастополь, 16 апреля, 2020, 22:18 — ИА Регнум. Дизель-электрическая подводная лодка «Колпино», вооруженная крылатыми ракетами «Калибр», и бомбардировщики Су-24М продемонстрировали нанесение совместного ракетно-бомбового удара по отряду кораблей условного противника в Чёрном море во время сопровождения кораблями ЧФ эсминца ВМС США USS Porter DDG-78 («Портер»), сообщает 16 апреля пресс-служба Черноморского флота.

Mil.ru Подводная лодка «Колпино»

Напомним, ракетный эсминец ВМС США «Портер» зашёл в акваторию Чёрного моря 13 апреля и был взят на сопровождение Черноморским флотом России.

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО и подводной лодки «Колпино» из состава соединения подводных лодок ЧФ провели совместные учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника в Черном море», — указано в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

Отряд кораблей условного противника изображали фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево». Их местонахождение было обнаружено с помощью беспилотников «Форпост» и «Орлан», передавших целеуказания бомбардировщикам и субмарине «Колпино».

Кроме нанесения условного ракетно-бомбового удара, экипажи бомбардировщиков и подлодки отработали манёвры уклонения от корабельных средств ПВО и противолодочного оружия.