Воронеж, 16 апреля, 2020, 21:34 — ИА Регнум. 39-летний гражданин Узбекистана, у которого ранее был подтверждён коронавирус, скончался в Воронеже — в БСМП №8, сообщили в региональном оперштабе 16 апреля. Известно, что мужчина имел вид на жительство в России. В Воронеж он недавно вернулся из Москвы.

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«Болел в течение 10 дней дома, не обращаясь к врачу до 8 апреля. Два дня находился на ИВЛ. Приносим соболезнования родным и близким скончавшегося», — говорится в сообщении.

Всего, напоминает ИА REGNUM, в Воронежской области коронавирус подтверждён у 89 человек. Ранее скончались четыре пациента — у двух заражение коронавирусом было подтверждено лабораторно (в одном случае — посмертно), у двух — предварительным анализом.